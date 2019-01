Franquia de limpeza completa 50 anos com planos de crescimento no Brasil

Líder global em franquia de limpeza comercial, a Jani-King completa meio século, com presença consolidada em dez países, atendendo a cerca de 60 mil clientes. Presente no Brasil há 28 anos, a marca, que nos últimos três anos, focou no crescimento de seus franqueados, alinha estratégia para a ampliação da rede.

A história é inspiradora como todos os cases de empreendedorismo de sucesso.

Tudo começou, quando Jim Cavanaugh, um universitário de Oklahoma – Estados Unidos – conseguiu um emprego, num hotel, no turno da noite. O plantão era frequentemente preenchido por conversas com o encarregado da empresa de limpeza contratada que, muitas vezes, se queixava da falta de clientes.

Cavanaugh decidiu, então, vender os serviços da empresa, em seus horários livres. Em pouco tempo, a empresa de limpeza não conseguia mais atender a tantos contratos. Cavanaugh reuniu um grupo de colegas e, à noite, munidos de baldes e vassouras, os universitários passaram a atender os clientes captados por ele. Menos de um ano depois, em 1968, ele fundava a Jani-King.

Ele já havia descoberto o potencial ilimitado de uma empresa de franquia de limpeza comercial, porém faltava um diferencial. A resposta veio no conceito pioneiro de garantia de negócios, o que significa que a Jani-King oferece uma base inicial de clientes ao seus franqueados, minimizando o risco do investimento.

A reação do mercado foi imediata e a marca se internacionalizou com máster-franquias e subsidiárias na Europa, Américas e Ásia. Ao completar 50 anos a visão empreendedora do universitário americano, tornou-se umas das mais respeitadas franquias de limpeza do mundo, cuja maior conquista é ter formado milhares de empresários que geram empregos e riqueza.

–

Ampliando a rede no Brasil – A Jani-King chegou ao país em 1991, como máster-franchise, tornando-se, posteriormente subsidiária da marca. A empresa vem mantendo crescimento constante do resultado na ordem de 10% nos últimos 5 anos e, em 2018, o faturamento médio, por franquia, chegou a R$ 185 mil/mês.

“Reestruturamos nossa operação focados no crescimento e fortalecimento de nossos 71 franqueados, nos últimos anos”, conta Christian Rojas, diretor da Jani-King Brasil. “Esta estratégia incluiu a transformação digital que, hoje, oferece ferramentas para aferição imediata da satisfação de nossos clientes, coleta de dados em visitas técnicas e outras que aperfeiçoam nossos serviços, resultando em mais vendas”.

Paralelamente a empresa se preparou para a ampliação da rede, aprimorando a prestação de serviço ao franqueado. “O mercado de limpeza, as práticas de gestão e a própria legislação tem mudado muito rapidamente. Manter nossos franqueados atualizados sempre foi nosso desafio que num país da dimensão do Brasil pode ser muito oneroso. Mas com investimento em tecnologia superamos este gargalo e hoje temos uma operação perfeitamente afinada, pronta para receber novos franqueados”, diz Rojas.

Entre outras inovações, no novo modelo, foi criada uma plataforma exclusiva que armazena todos os manuais de procedimentos, materiais de vendas e marketing como propostas e apresentações que são constantemente ampliados e atualizados. As reciclagens e treinamentos também são disponibilizados, on line no formato de webinars.

“Com a nossa tradição e as novas ferramentas nosso objetivo e ampliar nossa rede. Buscamos, principalmente franqueados nas regiões sul e nordeste e no sudoeste, especificamente no Rio de Janeiro e em São Paulo”, completa Rojas.

–

Sobre a JANI-KING – Maior empresa de franquia de limpeza comercial do mundo, a JANI-KING iniciou suas atividades em 1969, nos Estados Unidos. Conta, hoje, com cerca de 9 mil franqueados que atendem a dezenas de milhares de clientes com o apoio de mais de 120 escritórios regionais, em dez países. Com sede em Dallas, no Texas, a empresa trabalha focada em estratégias de longo prazo com o objetivo de assegurar a continuidade de relação com seus clientes e franqueados (www.janiking.com). Presente no Brasil desde 1991, com escritórios de apoio no Rio de Janeiro e São Paulo, a empresa tem 71 franquias que atendem a mais de 1.500 clientes em todo o país. www.janikingbrasil.com.br

Contato corporativo: franquia@janikingbrasil.com.br 11 3842-4206

