Siemens lança globalmente novo conversor de frequência SINAMICS G120X, especializado em aplicações para saneamento e HVAC

O SINAMICS G120X já está preparado para a digitalização e pode ser conectado diretamente à nuvem com o SINAMICS Connect 300

Com lançamento no Brasil previsto para fevereiro, novo conversor de frequência da família SINAMICS é otimizado para aplicações de bombas e ventiladores

Funcionamento estável sob qualquer condição de rede graças ao reator integrado no link CC



Os conversores da nova série SINAMICS G120X são especialmente adequados para uso em aplicações de bombas e ventiladores em indústrias, atendendo diversas necessidades em água / esgoto, aquecimento, ventilação, ar-condicionado e refrigeração.

Com uma faixa de potência de 0,75 a 630 kW, os conversores SINAMICS G120X podem ser operados com qualquer motor e são os mais eficazes em execução, com motores de relutância síncronos da Siemens.

Além de ser configurado para uma operação otimizada de custos e economia de recursos em todas as redes de tensão, O SINAMICS G120X conta com design compacto e característico, que economiza espaço no painel.

Apesar de não possuir reator de saída adicional, os conversores permitem comprimentos de cabo de até 150 metros e as funções de segurança integradas são certificadas para SIL3.

Simples, confiável e eficiente

A nova família SINAMICS G120X oferece excelente facilidade de operação e é simples de comissionar, já que utiliza o módulo SINAMICS Smart Access e o painel de operação IOP-2. Os conversores de frequência podem ser selecionados usando apenas um único código, que já inclui comunicação em Profinet/Ethernet IP, que é um drive completo e mais simples de especificar. O reator integrado no link CC permite que os conversores SINAMICS G120X funcionem com a máxima estabilidade sob todas as condições da rede.

Esta nova série robusta, à prova de gotejamento, vem como padrão 3C2 e possui a alternativa de um revestimento adicional resistente a contaminantes 3C3 como opcional extra. Uma categoria EMC C2* alta e a classificação de proteção IP20** garantem que o conversor possa ser usado com confiabilidade em qualquer tipo de ambiente industrial.

Além disso, os conversores SINAMICS G120X estão em conformidade com todos os padrões relevantes de economia de energia e oferecem um nível de eficiência operacional de mais de 98%. Os produtos ainda contam com uma abrangente gama de funções específicas de aplicações integradas, como a Redução de Fluxo para ajuste em linha com a carga real, o Modo Eco, que assegura o melhor desempenho possível e perdas mínimas juntamente com cargas dinâmicas baixas e potência de saída otimizada, e o Modo Keep Running, que reduz a velocidade antes de um desligamento.

Pronto para digitalização

Os conversores SINAMICS G120X podem ser conectados ao MindSphere por meio do SINAMICS Connect 300, oferecendo aos usuários a oportunidade de analisar dados operacionais valiosos coletados do conversor, por meio do aplicativo MindSphere Analyze MyDrives. Isso permite a visualização e análise de informações de status, fornecendo aos usuários dados valiosos que podem ser usados como base para otimizar processos e estratégias de manutenção.

*opcionalmente C1

**opcionalmente IP21 no tipo aberto UL

Sobre o Grupo Siemens no Brasil

A Siemens está presente no Brasil há cerca de 150 anos e faz parte de um conglomerado global de tecnologia que se destaca pela excelência em engenharia, inovação, qualidade, confiança e internacionalidade por 170 anos. A Siemens globalmente com foco nas áreas de eletrificação, automação e digitalização.

Uma das maiores produtoras mundiais de tecnologias voltadas à eficiência energética e à economia de recursos, a Siemens é líder no fornecimento de soluções eficientes de geração e de transmissão de energia, pioneira em soluções de infraestrutura, automação, drives e softwares para a indústria.

Por meio da Siemens Healthineers, sua subsidiária listada na bolsa de valores, a empresa também é uma provedora líder de equipamentos médicos de imagem – como tomografia computadorizada e sistemas de imagem por ressonância magnética – e líder em diagnósticos laboratoriais, bem como em TI clínica.

As primeiras atividades da empresa no Brasil datam de 1867, com a instalação da linha telegráfica pioneira entre o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul. Em 1905, ocorria a fundação da empresa no País.

Ao longo de sua história no Brasil, a Siemens contribuiu ativamente para a construção e para a modernização da infraestrutura. Hoje, os equipamentos e sistemas da Siemens são responsáveis por 50% da energia elétrica gerada nacionalmente, 30% dos diagnósticos digitais por imagem realizados no Brasil e estão presentes em 2/3 de todas as plataformas offshore brasileiras projetadas nos últimos 10 anos. Atualmente, a empresa Siemens conta com 12 fábricas e sete centros de Pesquisa e Desenvolvimento espalhados por todo o território nacional.

Para mais informações acesse nosso website: www.siemens.com.br

Sobre a Siemens AG

A Siemens AG (Berlim e Munique) é uma potência global em tecnologia que se destaca por sua excelência em engenharia, inovação, qualidade, confiabilidade e internacionalidade há mais de 170 anos. A companhia é ativa em todo o mundo, focando os mercados de eletrificação, automação e digitalização.

Uma das maiores produtoras de tecnologias eficientes em termos de energia e economizadoras de recursos, a Siemens é fornecedora líder de soluções para geração e transmissão de energia eficientes e é pioneira em soluções para infraestrutura, bem como para automação, acionamento e software para a indústria.

Com sua subsidiária de capital aberto Siemens Healthineers AG, a empresas também é fornecedora líder de equipamentos médicos de diagnóstico por imagem – como sistemas de tomografia computadorizada e ressonância magnética – e é líder em TI para diagnósticos laboratoriais e clínicos.

No exercício fiscal de 2018, encerrado em 30 de setembro de 2018, a Siemens gerou receitas de 83,0 bilhões de euros e receita líquida de 6,1 bilhões de euros.

No final de setembro de 2018, a empresa tinha cerca de 379.000 colaboradores em todo o mundo. Para mais informações visite o site www.siemens.com.