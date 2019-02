Vôlei Osasco-Audax enfrenta o Minas Tênis nesta sexta-feira (1) na semifinal da Copa Brasil

“O nosso time vem numa crescente na Superliga Cimed e vamos nos concentrar para apresentar o nosso melhor vôlei diante de um adversário muito forte. O Minas montou um grande elenco, mas lutaremos para conquistar a vaga na final”, avalia o técnico Luizomar, que complementa. “Talvez o mais importante é que, hoje, temos uma história muito parecida com a do ano passado, quando ninguém apostava em Osasco e conquistamos o tricampeonato. Agora, pouca gente achava que passaríamos pelas quartas de final (vitória sobre Barueri) e que podemos vencer novamente. Mas vamos, unidos, lutar pelo tetra. Ser considerado o azarão pode ser uma ferramenta importante a nosso favor”.

Quando cita o momento de crescimento de sua equipe, Luziomar se refere aos resultados obtidos em 2019. O Vôlei Osasco-Audax soma cinco vitórias em seis partidas, sendo quatro pela Superliga Cimed e uma nas quartas de final da Copa Brasil. “Precisamos repetir em Gramado o que estamos apresentando nos últimos jogos, ou seja, sacar bem para tirar o potencial de ataque do adversário. Com isso, nosso sistema defensivo se fortalece e temos oportunidade de aproveitar os contra-ataques. Assim como na Superliga, acredito que a Copa Brasil vai ser equilibrada. E como é um torneio de tiro curto, quem errar menos vai levar. Nós vamos dar o nosso melhor e brigar pelo título”, garante Mari Paraíba.

Atual campeão – Na temporada passada, na quadra do José Liberatti, as donas da casa venceram o Hinode Barueri por 3 sets a 0 e carimbaram a passagem para a semifinal. Na cidade de Lages, Santa Catarina, a equipe de Osasco bateu o Sesc/RJ por 3 a 1 e depois o Dentil/Praia Clube com o placar de 3 a 0, na decisão, para levantar o título.

Criada em 2007 pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), a Copa Brasil teve sete edições até hoje. Osasco venceu três. Em 2008, com patrocínio do Finasa, derrotou o São Caetano/Blausiegel por 3 a 2, com parciais de 25/21, 18/25, 25/21, 19/25 e 15/12, em 2h03min de uma emocionante final, no Ginásio do Círculo Militar do Paraná, em Curitiba. Em 2014, com patrocínio da Nestlé e adotando o nome Molico, ganhou o segundo título da competição ao bater o Sesi por 3 a 1, parciais de 21/19, 21/16, 22/24 e 21/17, no Ginásio Chico Neto, em Maringá, novamente no Paraná. O tricampeonato veio em Lages, Santa Catarina, numa exibição de gala diante do Dentil/Praia Clube, com vitória por 3 sets a 0, parciais de 25/17, 25/17 e 25/19.

Seminário Interdisciplinar – Antes de levar seu time à quadra, Luizomar participa do Seminário Interdisciplinar de Voleibol. Ele ministra palestra nesta quinta-feira (31), a partir das 15h, no auditório do Hotel Serra Azul, em Gramado (RS). Os demais treinadores também falarão no evento, que segue até sexta (1). O seminário é voltado para estudantes e profissionais de Educação Física e treinadores de toda a região. O valor cobrado para todo o ciclo de palestras é de R$ 20. O auditório tem capacidade para receber até 420 pessoas.

Novos patrocinadores – Para a temporada 2018/19, o Osasco Voleibol Clube conta com novos patrocinadores: Audax, Grupo Marquise, Grupo Resek (Reserva Raposo), Autopass (Cartão BOM) e Icone.

Equipe para a temporada 2018/19 – O Vôlei Osasco-Audax reformulou seu elenco para a temporada 2018/19. Reuniu três campeãs olímpicas – Paula Pequeno, Walewska e Carol Albuquerque -, além de contar com atletas que jogaram na Seleção Brasileira recentemente – Claudinha e Lorenne – e jogadoras que já defenderam seu país em competições internacionais – Mari Paraíba, Camila Brait, a norte-americana Hooker e a peruana Angela Leyva. Também tem no grupo as centrais Natasha, Nati Martins e a ponteira/oposta Domingas. A equipe osasquense investe ainda na nova geração do esporte. Renovou os contratos da líbero Kika e da levantadora Gabriela Zeni, e trouxe a ponteira Vivi e a central Mayara.

COPA BRASIL FEMININA 2019

Semifinal

01/02 – 19h30 – Dentil/Praia Clube x Sesi Vôlei Bauru – Perinão, Gramado (RS) – (SPORTV 2)

01/02 – 21h30 – Minas Tênis Clube x Osasco-Audax – Perinão, Gramado (RS) – (SPORTV 2)

Final

02/02 – 21h30 – Vencedor de Praia x Sesi X Vencedor de Minas x Osasco – Perinão, Gramado (RS) – (SPORTV 2)

