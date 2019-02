Pediatras orientam famílias sobre como enfrentar a violência nas escolas

A violência deve ser inadmissível num ambiente concebido para proteger e educar. O alerta é do Departamento Científico de Saúde Escolar da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), que divulgou o documento “O enfrentamento da violência que afeta o ambiente escolar”. Com o fim do período de férias e o retorno de crianças e adolescentes às atividades escolares, o tema volta a preocupar famílias e também pediatras, que a partir de agora contam com uma série de orientações da Pediatria sobre como adotar ações concretas de prevenção à violência.

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR O DOCUMENTO NA ÍNTEGRA

De acordo com dados do Ministério da Saúde, cerca de 42% dos alunos da rede pública de ensino relataram ser vítima de violência física ou verbal. O número alarmante, divulgado no fim de 2018, é resultado de uma pesquisa realizada com mais de 6.700 estudantes de 12 a 29 anos, em sete capitais do País: Maceió (RN), Fortaleza (CE), Vitória (ES), Salvador (BA), São Luís (MA), Belém (PA) e Belo Horizonte (MG). O estudo é uma parceria do Governo Federal com a Organização dos Estados Interamericanos (OEI) e a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso).

Os dados mais recentes da pesquisa, obtidos em 2016 e 2017 a partir do monitoramento de 50 escolas em Fortaleza (CE) e Porto Alegre (RS), reafirmam o triste panorama vivenciado pelos estudantes dos brasileiros. Mais da metade dos alunos do 1º e 2º ano afirma sofrer com xingamentos, brigas e bullying em redes sociais.

O cenário também se repete em Minas Gerais. Somente no primeiro semestre de 2018, a Secretaria de Segurança Pública do estado registrou cerca de 10,6 mil casos de violência em escolas da rede pública e particular. As situações envolvem estudantes, trabalhadores e outras pessoas com acesso às instituições de ensino. Entre as modalidades de violência mais comuns, estão furtos, ameaças, lesão corporal, dano ao patrimônio, desacato e atrito verbal.

Os professores representam um dos segmentos mais atingidos. Situações de conflito entre docentes e alunos foram alvo de um levantamento do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) em 2015. Os questionários demonstraram que metade dos professores já haviam presenciado algum tipo de agressão verbal ou física por parte de alunos contra profissionais da escola.

Como forma de prevenção e enfrentamento, a família deve investir na formação de vínculo afetivo intenso com a criança ou adolescente, ampliando a comunicação e estabelecendo limites, recomendam os especialistas. Além disso, uma intensa observação comportamental do indivíduo e dos demais membros da escola também é fundamental.

A inclusão permanente do tema bullying e da violência na grade curricular representa outro método preventivo de estimulo à cultura de paz entre os alunos, professores e funcionários. Na confirmação de práticas nocivas, aponta o texto, deve ficar claro que tal comportamento é inaceitável. “As famílias de autores e vítimas de atos violentos devem estar integradas à escola – comparecendo às reuniões e eventos regularmente – e procurar orientações de suporte com o pediatra”.

O guia orienta ainda que as famílias devem ser convocadas para, junto com a escola, ampliar suas ações, chamando os alunos envolvidos, reforçando a autoestima e discutindo abertamente preconceitos relacionados a raça, cor, gênero, pobreza, religião, orientação sexual ou deficiência.

O presidente do DC de Saúde Escolar da SBP, dr. Joel Bressa da Cunha, enfatiza a importância de discutir o problema, considerado um dos principais obstáculos para o avanço da educação e saúde pública em todo o mundo. “O ambiente escolar muitas vezes é hostil para a população pediátrica. Uma pesquisa recente do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) avaliou os prejuízos gerados pelo bullying e brigas corporais ocorridos na escola. A conclusão demonstra que essas agressões têm impacto significativo na aprendizagem e bem-estar dos jovens, seja em países ricos ou pobres”, afirmou.

SINAIS DE ALERTA – De acordo com o texto, o bullying representa uma das modalidades de agressão mais comuns entre os estudantes. Entre os sinais de alerta que podem ser observados na vítima estão: mudanças de humor, recusa em ir à escola, pedido de mesada extra, isolamento social, atendimentos frequentes no serviço médico escolar, além do surgimento de dores vagas, arranhões e hematomas.

Há ainda manifestações mais severas, como ofensas verbais, ofensa sexual e agressões físicas graves, que podem acontecer dentro da escola ou no seu entorno. Outras modalidades de atos violentos – como vandalismo, furtos e até mesmo homicídios – também podem ser praticados pelos estudantes, sem relação com o problema do bullying. As motivações são variadas, mas geralmente estão relacionadas ao envolvimento com álcool ou outras drogas.

RENDIMENTO ESCOLAR – O documento ressalta ainda a existência de outras formas de violência presentes na sociedade que, embora não atinjam diretamente os estudantes, são causas de piora no rendimento escolar, como tiroteios e outros atos criminosos que influenciam no funcionamento da escola.

“Os barulhos de tiros ou de atividades noturnas que ferem a lei do silêncio acabam por perturbar o sono, o tempo e a qualidade do estudo em casa. Tiroteios impedem a saída de alunos e professores de suas casas, provocando perda de dias de aula, além de medo e apreensão. A violência que atinge familiares, resultando em mortes, também tem impacto enorme na vida pessoal e acadêmica dos alunos”, ressalta o texto.

Todo o conteúdo do documento científico foi produzido pelo DC de Saúde Escolar da SBP, composto pelos drs. Joel Conceição Bressa da Cunha (presidente); Mércia Lamenha Medeiros (secretária); Abelardo Bastos Pinto Jr; Cláudia Machado Siqueira; Elaine Mara Cesário Pereira Maluf; Maria de Lourdes Fonseca Vieira; e Paulo Cesar de Almeida Mattos.

