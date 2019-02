Política externa – Primeiros momentos do governo de Jair Bolsonaro

Por Zilda Mendes

Os primeiros momentos do novo governo brasileiro foram marcados por confusões, declarações indevidas e fora de hora, nomeações, demissões e explicações. Muitas explicações por parte da equipe recém-empossada. É cedo demais para se fazer uma análise do que está sendo feito e do futuro das nossas relações e negócios internacionais, mas pode-se observar alguns pontos que talvez nos deem uma visão do que podemos esperar.

Nos primeiros dias de governo, o que se destacou foi a demissão de Alecxandro Carreiro, presidente da Apex, principal órgão de divulgação dos produtos brasileiros e captação de investimentos estrangeiros no país. Pela forma repentina e pelo meio utilizado pelo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, para informar a demissão, houve recusa de Alecxandro Carreiro em deixar o cargo em um primeiro momento, o que aconteceu somente após a presidência da República confirmar a sua demissão e indicar o seu substituto, o embaixador Mario Vilalva. Detalhes sobre esta repentina demissão são importantes, mas o que se destaca aqui é que foi mais um desconforto que o governo recém-empossado teve que enfrentar.

O anúncio da manutenção do Brasil no Acordo de Paris também foi destaque, só que desta vez a decisão foi vista positivamente. Embora os discursos durante e após a campanha eleitoral afirmassem que o país precisava rever os termos deste acordo e ameaçassem abandono, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, informou que o Brasil manteria o acordo, dizendo que “a única preocupação é se a legislação restringe a liberdade e a ação de empreendedorismo e a gestão do território” e que vão ficar muito atentos a isso. Esta declaração diminuiu um pouco as tensões vividas pelo governo sobre as questões ambientais, mas então houve o rompimento da barragem em Brumadinho, no estado de Minas Gerais. Diante desta tragédia, nem seria preciso comentar as repercussões e reações tanto nacionais como internacionais. Como explicar que no Brasil as atividades do setor produtivo estão preocupadas com o meio ambiente? Difícil.

A boa notícia para o mercado financeiro foi o aval do presidente Jair Bolsonaro para o acordo de associação entre a Embraer e a Boeing, que prevê a formação de uma empresa com capital de USD 5,26 bilhões no Brasil. A preocupação em relação à formalização desta parceria era com o futuro da Embraer e a preservação da soberania nacional, conforme anunciado pela mídia. Mas é sabido que a Embraer sozinha não conseguiria manter a competitividade neste segmento, uma vez que a Bombardier e a Airbus já estão unidas para fabricar aviões que concorrem diretamente com a Embraer.

O complicado caso Cesare Battisti talvez tenha sido o maior alívio neste início de governo. Pelas promessas de atender ao pedido de extradição feito pelo governo italiano, pouco foi preciso fazer, além das buscas pelo foragido. Quem acabou, de fato, localizando e entregando o procurado foram as polícias boliviana e italiana. Como Battisti foi enviado diretamente da Bolívia para a Itália para cumprir sua pena, nem foi preciso tomar as providências para o cumprimento dos trâmites de extradição.

Sobre a instalação de uma base americana no Brasil, esta ideia repercutiu muito mal, fazendo com que o presidente Jair Bolsonaro recuasse rapidamente e informasse às Forças Armadas que em seu governo não haveria nenhuma base americana instalada no país.

A primeira visita de um chefe de Estado recebida por Bolsonaro foi a de Mauricio Macri, presidente da Argentina, terceiro maior parceiro comercial do Brasil. Esta visita, bastante importante quando se pensa em comércio internacional, acabou aparentemente amenizando o mal-estar criado entre o novo governo e os países-membros do Mercosul depois da declaração feita por Paulo Guedes, ministro da Economia, de que o bloco não seria prioridade para o Brasil neste governo.

Em clima bastante amigável, os dois presidentes discursaram, apontando as questões de que trataram, destacando a situação da Venezuela, com críticas ao regime de Nicolás Maduro, e a necessidade de continuação dos acordos comerciais em negociação, principalmente com a União Europeia. Em seu discurso, o presidente brasileiro defendeu uma reformulação do Mercosul que possibilite que os países-membros tenham a liberdade de formalizar acordos bilaterais com outros países sem que haja dependência do bloco. Defendeu ainda a quebra de barreiras comerciais além de mudanças na TEC – Tarifa Externa Comum, visando a diminuição das tarifas de importação aplicadas aos países não pertencentes ao bloco, o que possibilita maior abertura de mercado. Afora as pretensões de cada parte, o que de fato aconteceu foi a assinatura de um novo tratado que agiliza e desburocratiza os processos de extradição entre Brasil e Argentina.

Um dos momentos mais esperados foi a primeira missão internacional do novo governo. Criou-se uma grande expectativa sobre o discurso do presidente Jair Bolsonaro na abertura do Fórum Econômico Mundial 2019, em Davos. Em seu curto e objetivo pronunciamento e respondendo às perguntas de Klaus Schwab, fundador do evento, falou sobre o combate à corrupção e lavagem de dinheiro, preservação ambiental, segurança pública, diminuição da carga tributária e simplificação das normas para quem produz e empreende, sobre privatizações, necessidade de reformas na OMC, relações internacionais “sem viés ideológico”, integração regional na América do Sul e outras questões já ditas em seus discursos e falas anteriores.

Os comentários sobre esta participação foram muitos. Houve quem se preocupasse com o tempo dispendido no discurso, quem falasse que os investidores gostaram de ouvir sobre a ideia da abertura econômica do Brasil e da preocupação sobre quais medidas seriam adotadas pelo novo governo. Enfim, foi dito o que a plateia queria ouvir, mas faltaram os detalhes, que em parte foram apresentados aos líderes de governos e aos investidores nas diversas reuniões de que participaram os ministros que acompanharam o presidente nesta missão.

Enquanto isso, aqui no Brasil, tentava-se entender os motivos pelos quais a Arábia Saudita tinha suspendido a compra de frangos de cinco frigoríficos brasileiros e já se pensava que era por conta da intenção do presidente Jair Bolsonaro de transferir a embaixada brasileira em Israel de Tel Aviv para Jerusalém. Logo em seguida, em uma entrevista a um jornal brasileiro, o ministro da Economia e do Planejamento da Arábia Saudita, Mohammed Al Tuwaijri, negou que o motivo tenha sido este e declarou que estas suspensões de importações são “cíclicas” e que já tinham ocorrido antes. Resta agora esperar para ver quando serão retomadas.

Mas os olhares não estavam somente em Davos, na Suíça. Estavam também em Caracas, quando Juan Guaidó, presidente da Assembleia Nacional (Congresso da Venezuela) se declarou presidente interino do país. Obteve reconhecimento imediato dos Estados Unidos e em seguida de outros países, inclusive do Brasil.

Não foi pouca coisa em menos de um mês, e muito mais está por vir. Das 35 metas para os primeiros 100 dias de governo divulgadas pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, duas estão relacionadas diretamente à política externa: as ações para a “intensificação do processo de inserção econômica internacional” e a “redução tarifária do Mercosul”. Vamos acompanhar.

Eu, Zilda Mendes sou professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie e atuo nas áreas de comércio exterior e câmbio.

