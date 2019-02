Morumbi Town Shopping recebe aventura inédita LEGO® NINJAGO

Uma verdadeira cidade japonesa das peças de montar mais famosas do mundo é atração do Shopping durante as férias

O Morumbi Town Shopping recebe o evento LEGO® NINJAGO, um espaço totalmente diferenciado, que leva as crianças ao fantástico mundo das peças de montar mais famosas do mundo, em um cenário inovador. Uma atração especial para o público entre 18 meses e 12 anos. Ao atravessarem a ponte, encontrarão um universo de aventura e diversão. O Shopping recebe também quatro esculturas de LEGO® em diversos pontos do local.

Os apaixonados por games tem lugar garantido, um espaço com jogos super divertidos. O espaço conta com mesas de LEGO Sytem para crianças maiores de 4 anos e LEGO® DUPLO® para as crianças de 18 meses a 3 anos, que devem ser acompanhadas por um responsável maior de 18 anos. As criações ficarão expostas para o público conferir.

“Os produtos da LEGO® garantem a diversão de várias gerações há mais de 80 anos. Nossa proposta é sempre oferecer programas atrativos para pais e filhos, criando um ambiente único e familiar. Nada melhor do que aproveitar o tempo livre com os pequenos curtindo atividades como essa: educativa, divertida e, com a proposta de LEGO® NINJAGO, totalmente inovadora, que farão os mais velhos lembrarem-se das pecinhas de montar e ainda conhecerem essa nova proposta da marca”, comenta Gabriel Lima, Coordenador de Marketing do Morumbi Town Shopping.

A proposta é estimular a criatividade, coordenação motora e a integração entre pais e filhos. Toda a atividade será acompanhada por monitores e terá duração de 30 minutos.

A ação ocorre entre os dias 26 de janeiro e 23 de fevereiro de 2019.

SERVIÇO:

LEGO® NINJAGO

Data: de 26 de janeiro a 23 de fevereiro de 2019

Horário: de segunda a sábado, das 12h às 21h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h

Local: Piso Térreo – Morumbi Town Shopping

Endereço: Av. Giovanni Gronchi, 5930 – Vila Andrade, São Paulo/SP

Entrada gratuita por ordem de chegada

Sobre o Grupo LEGO®

O Grupo LEGO® é uma empresa privada com sede em Billund, na Dinamarca. A empresa é de propriedade da família Kirk Kristiansen, que fundou o Grupo em 1932. Atua no desenvolvimento de crianças por meio de aprendizado e diversão, fornecendo brinquedos e materiais de ensino para elas em mais de 140 países.

Conheça o site da LEGO® Brasil: www.legobrasil.com.br.

Sobre o Morumbi Town Shopping: uma cidade de experiências. Com um conceito diferenciado, o Morumbi Town Shopping oferece um mundo de possibilidades que envolve toda a família, integrando inovação, entretenimento, diversão, conveniência, gastronomia e compras de forma única para todos os momentos.

O empreendimento possui marcas renomadas, de diversos segmentos e conta com grandes nomes e operações importantes do País, como as flagships da segunda unidade do hipermercado Zaffari – rede do Sul e uma das maiores do país, Panvel – importante rede de farmácias -, além da Tstore Tramontina – que vende, inclusive, móveis da própria marca – loja da Tok&Stok com mais de 3.000m. Escola de Dança Anacã – com Teatro integrado, YouPlay – espaço de recreação, diversão para as crianças e tranquilidade para os pais, Urban Motion – Parque de Trampolins com mais de 300 m², OxFox Airsoft com área externa com mais de 2000m, MundoMaker, uma oficina de aprendizagem criativa que mescla tecnologias digitais com marcenaria e mão na massa, Bio Ritmo, com conceito inovador de seis academias em uma, Cinesystem – o Cinema mais moderno da América Latina que conta com tecnologia de ponta e o inovador sistema de autoatendimento, Paris 6, um dos restaurantes mais famosos do Brasil e Winners Academy, a primeira escola de futebol em um Shopping center brasileiro.

O Morumbi Town Shopping fica localizado na Av. Giovanni Gronchi, 5930 – Vila Andrade, Zona Sul de São Paulo/SP.

Mais informações:



Hatsur | Comunicação Integrada