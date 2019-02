Toninho Wandscheer toma posse como deputado federal pela segunda vez

O deputado federal reeleito Toninho Wandscheer (PROS), tomou posse nesta sexta-feira (1º) para a 56ª legislatura da Câmara dos Deputados. Com o plenário Ulysses Guimarães lotado, ao todo 513 deputados federais foram empossados em Brasília. Durante a cerimônia, Toninho fez o juramento, com o compromisso de cumprir a Constituição: “Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil”.

O parlamentar prometeu trabalhar ainda mais pelos paranaenses. “Nesta Casa honrarei os mais de 72 mil votos a mim confiados. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho, na defesa dos interesses do nosso Paraná, sempre priorizando a liberação de recursos, garantindo que o Estado seja atendido com mais amplitude e que cada um dos municípios paranaenses receba os recursos e investimentos que precisa. Também estaremos prontos para ajudar nosso país, que precisa de uma grande transformação para voltar a crescer”, disse Wandscheer.

Entre os familiares do deputado, estiveram presentes a esposa Angela Wandscheer e o filho Alisson Wandscheer, que ficou para suplente de deputado estadual.

Líder do PROS

Um dia antes de assumir o mandato, Toninho foi escolhido para assumir a Liderança do PROS pela primeira vez. Ele já possui larga experiência como coordenador da Bancada Paranaense, além de um mandato atuante em diversas comissões permanentes e relatorias. “Nossa mensagem é clara. União para ajudar o país a crescer, gerando emprego e diminuindo as nossas desigualdades!”, disse o deputado.

Biografia

Paranaense, Antonio Wandscheer nasceu em Foz do Iguaçu. Filho de Paulo e Maria Wandscheer. É casado há mais de 40 anos com Angela Wandscheer, com quem tem três filhos (Alisson, Marcos e Tiago Wandscheer) e sete netos.

Desde 1979 atua como empresário no ramo imobiliário (AW Imóveis). Formado em Engenharia Civil pela PUCPR no ano de 1982. Foi prefeito por duas vezes da cidade de Fazenda Rio Grande, eleito deputado estadual e agora deputado federal por mais uma vez na Câmara dos Deputados.Atualmente é o coordenador da Bancada Paranaense, em Brasília.

fotos André Abrahão/Câmara

Kátia Hüttner

Assessora de Imprensa

Deputado Federal Toninho Wandscheer

PROS Paraná

(41) 9 9841-4728 | (41) 3532-7344