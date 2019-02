Caravina reafirma desejo de manter boa relação institucional com os poderes

Caravina durante o ato solene na Assembleia

Foto: Edson Ribeiro

O presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), Pedro Caravina (PSDB), prestigiou nesta sexta-feira (1º), a abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa, quando reafirmou o desejo de manter a boa relação institucional com a Casa e com os demais poderes.

Após o ato solene, Caravina cumprimentou ao deputado estadual Paulo Corrêa (PSDB), eleito novo presidente da Mesa Diretora da Casa.

Antes disso, porém,o dirigente conversou com o governador Reinaldo Azambuja (PSDB), que foi a Casa ler a mensagem do Executivo para o seu segundo mandato.

Ele também defendeu a mesma harmonia ocorrida no primeiro mandato com o Poder Executivo, por meio do qual, segundo ele, os municípios obtiveram importantes conquistas que resultaram em investimentos em vários setores da administração pública.

Na ocasião, ele defendeu a manutenção da parceria entre os poderes e a entidade municipalista, destacando que somente com a união e a harmonia de todos, embora autônomos, é que o poder público poderá enfrentar as dificuldades diante da crise nacional e atender as demandas da população.

“Desejo sucesso aos nossos parlamentares, reeleitos e novatos, e faço votos que seja mantida a mesma sintonia, a boa relação institucional com os municípios, cuja parceria, envolvendo os demais poderes, é de fundamental importância para o bom andamento da gestão pública, sobretudo em prol de políticas públicas de qualidade para a população”, disse Caravina, ao cumprimentar o novo presidente da Casa, Paulo Corrêa.

SOLENIDADE

O novo comando da Assembleia definido nesta sexta, em sessão extraordinária, por meio de votação entre os 24 deputados.

A disputa ocorreu com chapa única e por maioria de votos, Paulo Corrêa (PSDB) foi eleito o novo presidente.

Corrêa encabeçou a chapa que também definiu como 1º vice-presidente o deputado Eduardo Rocha (MDB), Neno Razuk (PTB) como o 2º vice-presidente e Antônio Vaz (PRB) para a 3º vice-presidência.

A 1ª secretaria continua a ser comandada pelo deputado Zé Teixeira (DEM), com a responsabilidade de gerir as finanças da Casa de Leis.

Herculano Borges (SD) assume a 2ª secretaria, e o deputado Pedro Kemp (PT) foi eleito para 3º secretário.

A votação foi nominal e aberta, conforme preconiza o Regimento Interno da Assembleia Legislativa.

Cada deputado votou separadamente em cada cargo e pôde apresentar candidatura avulsa. O deputado Capitão Contar (PSL) disputou a vaga para a 1ª secretaria e recebeu três votos.

Em discurso de posse do novo comando, o presidente Paulo Corrêa agradeceu a confiança dos demais deputados e disse que irá se dedicar para o cumprimento da Constituição.

“Honro e reafirmo minha gratidão, pela confluência generosa vontades independentes dos pares e assumo com humildade e determinação para dedicar o melhor de mim por essa Casa”, declarou.

Corrêa entra em seu oitavo mandato como deputado por Mato Grosso do Sul, lutando pelas causas socioambientais, de desenvolvimento econômico, do consumidor.

A nova Mesa Diretora ficará no mandato por dois anos, podendo ser reeleita.

Willams Araújo