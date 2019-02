Beto Pereira elenca municipalismo, educação moderna e integral e saúde como prioridades do mandato

O Beto Pereira (PSDB/MS) tomou posse nesta sexta-feira (01) do seu primeiro mandato como deputado federal. O parlamentar defendeu a participação de jovens na política e que sua eleição fez parte da renovação das eleições de 2018. Beto elencou como prioridades de seu mandato políticas públicas e legislações que colocou em prática como prefeito de Terenos e deputado estadual.

O deputado federal empossado foi prefeito de Terenos por dois mandatos (2005 a 2012) e deixou a administração do município com a aprovação de 90% da população. Quando prefeito, Beto implantou na cidade, a primeira escola em tempo integral do Mato Grosso do Sul e foi pioneiro no Centro Oeste do programa Um Computado Por Aluno (UCA), que entregou 5 mil laptops para professores e estudantes terenenses. “Chego a Câmara dos Deputados convencido da transformação que a educação pode realizar no país. Se foi possível esse resultado em Terenos, podemos conquistar investimentos para ampliar o tempo de permanência do estudante na escola e o seu contato com os benefícios das novas tecnologias”, defendeu Beto.

Pereira também foi deputado estadual e como membro do Legislativo de Mato Grosso do Sul presidiu a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Combustíveis e relatou a CPI da Enersul/Energisa. Enquanto deputado estadual, Beto Pereira apresentou 26 Projetos de Lei, dos quais 10 foram aprovados pela Assembleia Legislativa e sancionados pelo Poder Executivo. A mais recente lei de autoria de Beto Pereira proibiu a pesca, transporte e comercialização do peixe Dourado em Mato Grosso do Sul.

“Nosso Estado é um dos que tem maior potencial turístico. O turismo é uma das atividades econômicas que mais empregam. O turista atual quer encontram locais ambientalmente equilibrados e sustentáveis. A defesa de nosso patrimônio natural, sem atrapalhar as outras atividades econômicas, mas sim trabalhar em parceria, será um dos nortes de nossa atuação legislativa”.

Beto Pereira foi eleito com 80.500 votos fazendo a terceira maior votação do Estado para deputado federal, conquistando 6,49% dos eleitores. “Essa expressiva votação aumenta a minha responsabilidade. Tenho clareza de que as pessoas vivem nos municípios. Fui prefeito de Terenos e sei as dificuldades das administrações municipais para fazerem investimentos e atenderem as demandas apresentadas pelos moradores. Rever o pacto federativo, representar bem a gente trabalhadora e honrada de Mato Grosso do Sul são nossas prioridades”, finalizou Beto Pereira.

ASSECOM