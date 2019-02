Rede de Hospitais São Camilo apoia a campanha Vá de Lenço da ABRALE

A Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo apoia a campanha Vá de Lenço, promovida pela Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (Abrale) para celebrar o Dia Mundial Contra o Câncer (4 de fevereiro).

A iniciativa visa conscientizar a população sobre o combate à doença e homenagear aqueles que lutam ou já venceram o câncer. A campanha convida os participantes a usar um lenço nesta data, como preferir — na cabeça, no pescoço, na cintura etc –, tirar uma foto e postar nas redes sociais com a hashtag #VádeLenço.

A Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo aderiu à campanha, incentivando os seus funcionários a participarem, pela grande importância da conscientização sobre a prevenção ao câncer e ao tratamento adequado da doença.

O câncer é uma das doenças mais letais no país, depois das enfermidades cardiovasculares e do aparelho circulatório. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), somente no ano passado foram registrados 582.590 novos casos de neoplasias no país.

Rede de Hospitais São Camilo

A Rede de Hospitais São Camilo é composta por quatro hospitais modernos em São Paulo. Três ficam nos bairros da Pompeia, Santana e Ipiranga, capacitados para atendimentos eletivos, de emergência e cirurgias de alta complexidade, como transplantes de medula óssea.

A quarta Unidade, recém incorporada à Rede, na Granja Viana, recebe 24 horas por dia, pacientes em reabilitação com doenças crônicas ou em cuidados continuados e paliativos.

Os serviços contam com equipe interdisciplinar que contempla as áreas de Terapia Ocupacional, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição Clínica, Serviço Social, Farmácia, Capelania, Psicologia, Hemoterapia, Radiodiagnóstico e Exames Laboratoriais.

Em infraestrutura, apresenta a unidade semi-intensiva, sala para hemodiálise e exames diagnósticos. Em 2019, oferecerá as atividades de centro médico com consultas e medicina diagnóstica para todas as idades. Já em 2020, se transformará em hospital geral incluindo o atendimento de urgência e emergência.

Excelência médica, qualidade diferenciada no atendimento, segurança, humanização e expertise em gestão hospitalar são os principais pilares de atuação.

Hoje, a Rede de Hospitais São Camilo presta atendimento em mais de 60 especialidades, oferece ao todo 736 leitos e um quadro clínico de mais de 3,7 mil médicos qualificados.

As unidades possuem importantes acreditações internacionais, como a Joint Commission International (JCI), renomada acreditadora dos Estados Unidos reconhecida mundialmente no setor e a Acreditação Internacional Canadense.

A Rede de Hospitais São Camilo faz parte da Sociedade Beneficente São Camilo, uma das entidades que compreende a Ordem dos Ministros dos Enfermos (Camilianos), uma entidade religiosa presente em mais de 30 países, fundada pelo italiano Camilo de Lellis, há mais de 400 anos.

No Brasil, desde 1928, a Rede conta com expertise e a tradição em saúde e gestão hospitalar.

Informações à imprensa: Máquina Cohn & Wolfe

Wanessa Miranda – wanessa.miranda@maquinacohnwolfe.com

+55 11 2972 8090 | 11 3147 7920 | c: +55 11 9 7066 0089

Vivian Fiorio – vivian.fiorio@maquinacohnwolfe.com

+55 11 3147 7418