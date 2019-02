Divino Fogão inaugura unidade no Bossa Nova Mall, anexo ao aeroporto Santos Dumont (RJ)

Loja atenderá público do Centro, Zona Sul e do próprio aeroporto

São Paulo (SP), fevereiro de 2019 – O Divino Fogão, rede de franquias reconhecida pela comida da fazenda, inaugurou sua primeira unidade de 2019 no estado do Rio de Janeiro. A marca decidiu implantar um dos restaurantes em um ponto estratégico, no Bossa Nova Mall, o primeiro mall interligado a um aeroporto, no caso, o Santos Dumont. Com essa operação, a rede visa atender clientes das regiões Sul e Central da capital, além dos próprios passageiros do aeroporto. Após esta abertura, o Divino Fogão passa a ter 185 lojas em operação espalhadas pelas cinco regiões do Brasil.

Com um plano de expansão arrojado, que projeta a abertura de, ao menos, mais seis unidades em 2019, o Divino Fogão tem como foco a implantação de novos pontos de operação nas regiões Sudeste e Nordeste. “A oportunidade no Bossa Nova Mall surgiu após a participação do Divino Fogão na Expo Franchising ABF Rio 2018. O franqueado, Luiz Sica, se interessou pelo modelo de negócio e conseguimos a oportunidade de abrir em um ponto estratégico, que concentra um volume alto de pessoas, diariamente. Além de investir em novos restaurantes localizados em shopping centers, também buscamos empreendimentos diferenciados que possam trazer ainda mais visibilidade à marca”, explica o fundador e presidente do Divino Fogão, Reinaldo Varela.

Além desta unidade, localizada em um anexo do aeroporto Santos Dumont, a rede conta com uma unidade localizada no aeroporto do Galeão, também no Rio de Janeiro. O grande diferencial desse tipo de operação é que a marca oferece um buffet com receitas tradicionais em terminais aéreos, que se diferencie das marcas de fast food. Ou seja, trata-se de uma operação diferenciada, pois a loja disponibiliza opções de comida da fazenda e também café da manhã. Isso influencia diretamente na rentabilidade do negócio.

Após a divulgação de uma prévia realizada pela ABF (Associação Brasileira de Franchising) que aponta um crescimento nominal de 7% da receita na comparação com o ano anterior, o Divino Fogão espera fechar 2019 com um incremento de 15% no faturamento. “Após a divulgação dos dados, estamos otimistas com a melhora do cenário econômico. Mesmo em um período difícil, como foi 2018, conseguimos fechar o ano com um aumento de 10% no faturamento da rede”, revela Varela.

O Divino Fogão conta com um buffet diversificado, que reúne pratos tradicionais da fazenda e um cardápio equilibrado com mais de 17 opções de saladas por dia, grelhados de carne magra, frango e peixe, além das sobremesas.

Ficha técnica Divino Fogão:

Ano de fundação da empresa: 1984

Ano de início no sistema de franquias: 1994

Número de unidades em funcionamento no Brasil: 185

Investimento inicial: R$ 700 mil

Taxa de franquia: R$ 80 mil

Capital de giro: R$ 30 mil

Royalties: 4% sobre o faturamento mensal

Taxa de publicidade: 1%

Área mínima: 52 m²

Nº de funcionários: 18 funcionários por unidade, em média

Faturamento bruto: R$ 190 mil

Lucro líquido: em torno de 15% a 18%

Prazo de retorno: 36 meses

Prazo de contrato: (5 anos)

Projetos de expansão: todo o território nacional

Telefone: (11) 3811-1560

Site: www.divinofogao.com.br

Divino Fogão: Desde 1984, o Divino Fogão lançou-se no mercado com uma estratégia inovadora, servindo o que há de mais saboroso e variado da comida típica da fazenda. Hoje, o Divino Fogão é nacionalmente reconhecido por seus produtos de excelente qualidade e com sabor genuinamente brasileiro. Receitas próprias e exclusivas foram desenvolvidas ao longo dos anos, procurando atender o gosto e o paladar brasileiro. A rede conta hoje com 185 restaurantes presentes em todas as regiões do País.