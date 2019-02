Fim de semana de rock no Bar Bukowski

Nessa sexta (01) o Bar Bukowski abre às 18h30 com o melhor happy hour da cidade, sem cobrar entrada até as 21h, e oferece cervejas nacionais pela metade do preço, durante esse período. É a festa “Não enche meu saco. Enche meu copo.” Quem sair após as 22h paga o valor da Lista Amiga e curte um Karaokê com banda tocando o melhor do rock and roll, com premiação de vale porre de R$500 para o melhor cantor (a) da noite, e a possibilidade de fazer um show produzido pelo bar no final do ano. O bar conta também com uma cartomante prevendo o seu futuro através das cartas.

Já no sábado (02), a casa abre às 21h e fica por conta da festa “Resistindo desde 1997 – O Rock não morreu”. Por conta do acidente aéreo que matou os cantores Buddy Holly, Ritchie Valens e J. “The Big Bopper” Richardson, nos Estados Unidos. dia 3 de fevereiro ficou conhecido como o “Dia que o rock morreu”. O episódio completa 60 anos, e para celebrar a vida desses três grandes astros, o Bar Bukowski recebe a banda carioca Folks. Formada por Kauan Calazans (vocal), Paulinho Barros (guitarra), Sergio S. (guitarra), PV (bateria) e Guilherme Figa (baixo), os músicos fazem um tributo com os principais clássicos do mundo do rock para provar que apesar da data, o Rock NÃO morreu. Bar Bukowski. Rua Álvaro Ramos 270, Botafogo. Sexta, às 18h30 |Sábado, às 21h. R$ 55.

Juliana Sampaio