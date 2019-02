Damyller aposta em peças versáteis e atemporais na coleção Bohemian

O clima boêmio inspirado pelo espírito livre, intelectual e artístico da vida ao novo lançamento da Damyller. Com shapes mais soltos, os modelos trazem consigo a possibilidade de serem usados de diversas maneiras e ocasiões, representando a alma da noite carioca. Peças inteiras, como os vestidos e os macaquinhos, ganham destaque na coleção, assim com as peças listradas e estampadas em branco e azul, que aparecem como aposta e podem ser combinadas com os famosos jeans da marca. A novidade, que aspira a paixão e a liberdade da bohemia e traduz isso em formato de roupas, já está a venda no e-commerce de Damyller e nas lojas da marca em todo o Brasil. SAC: 0800.484700 www.damyller.com.br MktMix Assessoria de Comunicação Tânia Otranto / Balia Lebeis / Roberto Ethel Telefone / fax (11) 3060-3640 Catherine Josino – catherine@mktmix.com.br – ramal 3621 Julia Sardelli – julia@mktmix.com.br – ramal 3643 www.mktmix.com.br