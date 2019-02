Classe C lidera interesse em equipamentos de energia solar no Brasil

Segundo levantamento do Portal Solar, escalada na conta de luz eleva procura do consumidor com renda média de R$ 2.857,00 pela geração distribuída

O Portal Solar, maior marketplace especializado em energia solar do País, acaba de concluir pesquisa que revela que os consumidores da Classe C lideram o número de consultas para aquisição de equipamentos de geração fotovoltaica. O levantamento foi realizado com base em 1,2 milhão de consultas feitas no e-commerce durante todo o ano de 2018.

Os dados do estudo mostram que a renda média familiar das pessoas interessadas é de R$ 2.857,00. Segundo Rodolfo Meyer, CEO do Portal Solar, a escalada nas tarifas de energia nos últimos anos é um dos principais motivadores do interesse da Classe C na aquisição dos equipamentos solares. “Na última década, o preço do kit solar caiu cerca de 75%, o que tornou a alternativa energética mais atrativa para famílias de renda média”, explica Meyer.

A pesquisa ainda constatou que 30% dos usuários que fizeram as consultas são empresários, 25% assalariados, 22% autônomos ou profissionais liberais, 16% funcionários públicos e 8% aposentados ou pensionistas. Em relação à situação do imóvel, 80% já foram construídos e 85% dos clientes se declararam donos da propriedade. “O levantamento nos mostra que a energia solar é a fonte mais popular e democrática entre as famílias brasileiras”, conclui Meyer.

Movimentação de R$ 100 milhões

O Portal Solar movimentou cerca de R$ 100 milhões em equipamentos de geração solar distribuída no Brasil em 2018. Ao todo, foram comercializados aproximadamente 6 mil geradores fotovoltaicos, o que perfaz uma potência de 30 megawatts instalados em 6 mil telhados de residências, comércios e indústrias, num total de 100 mil painéis solares.

A projeção do marketplace para este ano é atingir a cifra de R$ 500 milhões em negócios no País. Ao todo, o portal agrega cerca de 7 mil empresas e 2 mil itens disponíveis, incluindo centenas de opções de geradores fotovoltaicos (painéis solares), equipamentos de instalação, inversores, sistemas de bombeamento, entre outros.

O consumidor pode adquirir todo o sistema fotovoltaico para sua residência, comércio ou indústria diretamente no site do Portal Solar. Uma das estratégias adotadas pelo marketplace é o financiamento integrado para a compra e instalação dos equipamentos, via parceria exclusiva com a BV Financeira, marca de varejo do Banco Votorantim.

A operação de crédito é feita totalmente online e os recursos destinam-se a projetos orçados entre 5 mil e 500 mil reais, com parcelas que variam de 12 a 60 vezes e taxa de juros à partir de 0,99% ao mês e carência de até 60 dias. “A proposta do Portal Solar segue o mesmo conceito dos marketplaces do Vale do Silício, nos Estado Unidos, e da Austrália, de facilitar e ampliar o acesso às mais modernas tecnologias de geração solar”, comenta Meyer.

O Portal Solar é o primeiro e maior portal especializado em energia solar do Brasil. O portal ajuda o consumidor a entender a tecnologia fotovoltaica, encontrar os melhores instaladores e produtos do mercado e oferece financiamento para compra de sistemas de geração distribuída.

