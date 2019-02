Centro Internacional de Negócios de MS faz pesquisa online sobre serviços e capacitações

O CIN-MS (Centro Internacional de Negócios de Mato Grosso do Sul) está realizando uma pesquisa online com empresários, profissionais e interessados na área de comércio exterior para mapear quais os temas de maior interesse para treinamentos e capacitações durante 2019.

Além disso, a equipe do CIN-MS quer saber sobre a qualidade dos serviços oferecidos, o índice de satisfação de seus clientes e sugestões para as próximas ações. A coordenadora Nathália Alves explica que a intenção é garantir, com qualidade e eficiência, o atendimento das principais demandas dos empresários na área de comércio exterior.

“Queremos entender quais as necessidades mais urgentes, tanto para serviços quanto para capacitações, para que possamos cada vez mais otimizar nosso trabalho com foco para resultados”, explicou a coordenadora do CIN-MS.

Mais sobre o CIN

O CIN é uma unidade da Fiems, que tem como missão defender e apoiar as empresas sul-mato-grossenses no contexto internacional, visando aumentar sua competitividade e presença no mercado global, através da prestação de serviços e defesa de interesses.

Participando da implementação internacional do comércio exterior no Estado há mais de 8 anos, o Centro integra a Rede CIN, coordenada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e criada com o apoio da Agência Nacional de Promoção de Exportações (ApexBrasil), estando presente em 27 Estados.

Serviço – Para acessar o formulário, basta clicar no link http://bit.ly/pesquisaCINMS

Leia mais no site www.fiems.com.br ou pelo link http://www.fiems.com.br/noticias/centro-internacional-de-negocios-de-ms-faz-pesquisa-online-sobre-servicos-e-capacitacoes/28037