PSDB na Câmara e as últimas…

Os 513 deputados eleitos para a 56ª legislatura tomaram posse nesta sexta-feira (1º), em sessão no Plenário Ulysses Guimarães. A bancada do PSDB, composta por 29 parlamentares, demonstra otimismo com a renovação do Congresso e defende que as pautas de grande interesse social sejam priorizadas desde o início do mandato. Em 2019, a liderança da bancada será do deputado Carlos Sampaio (SP), que dá início ao quinto mandato.