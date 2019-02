Fonte: Portal do Governo de Mato Grosso do Sul 53 visualizações

Campo Grande (MS) – O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê sábado parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde, especialmente no noroeste, oeste e sul do Estado. A temperatura máxima chegando a 38ºC e mínima de 21ºC. A umidade relativa do ar terá mínima de 30% e máxima de 95%.

