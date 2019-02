Em posse de deputados, Reinaldo Azambuja destaca renovação e fala em nova consciência política

Fonte: Portal do Governo de Mato Grosso do Sul 166 visualizações

Campo Grande (MS) – Na cerimônia de posse dos deputados estaduais de Mato Grosso do Sul, realizada nesta sexta-feira (1.2), o governador Reinaldo Azambuja disse que os políticos eleitos em 2018 devem responder a confiança depositada pelos cidadãos com trabalho árduo e responsabilidade.

Ele destacou a renovação recorde de parlamentares na Casa de Leis e enfatizou a chegada de um “novo tempo” no País com a vigilância da população, que está mais crítica e mobilizada. “É nosso dever estabelecer efetiva sinergia com a nossa sociedade […] ela saberá nos lembrar porque cada um de nós está aqui”, disse.

Ao discursar, o governador recordou da “postura responsável” da última legislatura ao devolver aos cofres do Estado R$ 11 milhões do duodécimo da Assembleia, “em face de uma nova consciência […] acerca da correta e efetiva aplicação dos recursos públicos, cobrados insistentemente pela população”. O montante foi investido integralmente na saúde pública do Estado.

Reinaldo Azambuja citou conquistas do primeiro mandato e admitiu que é preciso fazer mais. “Os senhores (deputados) estão convocados a contribuir permanentemente na busca de soluções a participar ativamente das conquistas e avanços que queremos alcançar”, expressou. Ele mencionou o diálogo como característica para uma boa atuação e indicou que Mato Grosso do Sul passará por uma transformação positiva nos próximos anos.

Confira abaixo na íntegra o discurso do governador na posse dos deputados estaduais eleitos para a 11ª Legislatura, que dura de 1º de fevereiro de 2019 a 31 de janeiro de 2023.

Ilustre deputado Onevan de Mattos, decano da Casa de Leis, que

nos honra com a presidência deste ato de posse dos

parlamentares eleitos no último pleito,

Senhoras e senhores,

Quero iniciar este pronunciamento saudando a instalação da

Décima-Primeira Legislatura Estadual.

Cumprimento cada um dos deputados ungidos pelo voto popular

e que hoje iniciam o seu mandato eletivo.

Desejo a todos um ciclo de trabalho produtivo e transformador,

que tenha como matéria-prima as grandes causas e bandeiras do

Mato Grosso do Sul.

Meus amigos,

Não posso deixar de registrar o fenômeno que aqui se constata,

resultado das grandes dificuldades e transformações que

incidiram sobre o Brasil nesses últimos anos.

E que também em nosso estado teve seu efeito e consequências.

A nossa Casa de Leis retoma os trabalhos legislativos

apresentando uma renovação recorde neste exercício.

Praticamente metade da sua composição política é hoje formada

por novos parlamentares.

Trata-se de um indicador expressivo e sinalizador de novos

tempos.

Agora, mais do que nunca, sobre cada um de nós, eleitos e

reeleitos, pesa a vigilância de uma sociedade muito mais crítica e

mobilizada.

É hora de responder a confiança depositada pelos cidadãos com

trabalho árduo e responsabilidade redobrada.

Entre tantos anseios comuns, anoto aqueles que lutamos todos os

dias para atender e que dependem de ação firme do Estado e da

correta sensibilidade do parlamento.

Ninguém mais questiona a necessidade do contínuo

aperfeiçoamento e de mudanças estruturais no poder público,

para vencer distorções acumuladas durante tantos anos de

gigantismo, leniência, lentidão, desperdícios e desconexão com a

realidade.

Isso tem nos obrigado a manter acesa a chama do espírito

reformador, que nos guia desde o começo.

Foi ele quem nos alimentou para confrontar privilégios e regalias

de toda ordem, que no curso do tempo se transformaram em

rotina e herança de outras gestões.

Por isso foi e continua sendo tão difícil mudar paradigmas

simples, mas fundamentais no poder público, como gastar menos

e melhor;

Ser mais acessível, simples e desburocratizado;

Ganhar agilidade e dar respostas eficientes em medidas e ações;

Melhorar a qualidade dos serviços prestados nas áreas mais

importantes para a vida das pessoas, como saúde, segurança,

educação, emprego e renda;

Ampliar o requisito da transparência sobre todo o corpo do

Estado;

Prestar contas;

Controlar e cobrar resultados.

Para nós, isso significa aprofundar os instrumentos de atuação de

um governo presente, transparente e responsável, que não foge

dos problemas e não se omite no que é seu dever.

E por isso mesmo estamos mudando, sempre, todos os dias, em

busca do melhor.

Considerando esse desafio permanente, é nosso dever

estabelecer efetiva sinergia com a nossa sociedade organizada.

Ela saberá nos lembrar, todos os dias, porque cada um de nós

está aqui e o que se espera deste parlamento e do nosso governo.

Nesse sentido, aproveito a oportunidade de reconhecer que esta

Casa soube compreender as gigantescas dificuldades de cada

hora e alinhou-se ao esforço coletivo empreendido pelos poderes

e instituições para que o Estado atravessasse de pé a maior crise

econômica da nossa história.

Registramos, mais uma vez, um exemplo dessa postura

responsável e solidária: a devolução da expressiva economia da

ordem de 11 milhões de reais, que foram integralmente

investidos na saúde pública.

Da mesma forma, destaco a relevância das emendas

parlamentares, que muito têm nos ajudado a focalizar e resolver

problemas importantes no Estado.

E isso só tem sido possível em face de uma nova consciência dos

nossos representantes no legislativo, acerca da correta e efetiva

aplicação dos recursos públicos, cobrados insistentemente pela

população.

Muita coisa já foi feita.

Mas, devo admitir, ainda precisamos trabalhar com afinco para

esgotar a agenda de mudanças necessárias.

É com essa consciência que reitero o apelo que fiz à Legislatura

anterior, logo quando começamos nosso primeiro governo.

Quero convidá-los a participar de um extenso programa de

aperfeiçoamento e melhorias de funcionamento do estado.

E também de um sem número de entregas de obras e serviços em

diferentes áreas e das políticas públicas, há tantos anos

reclamados pela nossa gente.

Queremos continuar realizando um governo parceiro da

sociedade e daqueles que, aqui no parlamento, a representam.

Isso quer dizer que, sem qualquer risco à perda de

independência e autonomia entre os Poderes, os senhores estão

convocados a contribuir permanentemente na busca de soluções

e participar ativamente das conquistas e avanços que queremos

juntos alcançar.

Governarei, como sempre fiz:

Ouvindo. Dialogando. Debatendo.

Recolhendo das eventuais críticas os aspectos positivos que

possam melhorar as nossas ações.

Abrindo espaços para mais participação, novas ideias e soluções

capazes superar distorções históricas.

Por toda experiência que vivenciamos nesse tempo, estou

convencido que uma atuação harmônica e convergente é o que

nos levará ao porto seguro de um estado mais equilibrado,

sustentado e justo.

Cumprimento mais uma vez os senhores deputados hoje

empossados e os aguardo como parceiros de uma longa, difícil,

mas recompensadora jornada.

A jornada de transformação do nosso Estado, que já está em

pleno curso.

Senhores parlamentares sul-mato-grossenses,

Está em nossas mãos a honrosa responsabilidade de fazer a

travessia para um novo patamar de desenvolvimento econômico,

social e do capital humano de Mato Grosso do Sul.

Que Deus nos ilumine

Esse é o nosso grande desafio.

Muito obrigado.

Reinaldo Azambuja

Governador do Estado de Mato Grosso do Sul

