Governador recebe visita protocolar do comandante do 6º Distrito Naval de Ladário

O governador Reinaldo Azambuja recebeu nesta sexta-feira (1.2) a visita protocolar do contra-almirante Carlos Eduardo Horta Arentz, que assumiu em agosto do ano passado o comando do 6° Distrito Naval de Ladário, complexo que tem oito organizações diretamente subordinadas nos estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, com cerca de dois mil militares. Antes de assumir a base localizada no Pantanal, o contra-almirante Arentz exerceu o cargo de subchefe de Política e Estratégia do Ministério da Defesa, em Brasília. O comandante já conhecia a região, onde teve a oportunidade de participar de operações militares como mergulhador de combate, entre os anos de 1994 e 2000.

Participaram do encontro o assessor de Relações Institucionais do comandante, capitão de Mar e Guerra Juliano Teixeira de Freitas Bastos (de terno), e o assistente do comandante, primeiro-tenente Falcão.

Bruno Chaves – Subsecretaria de Comunicação

Fotos: Chico Ribeiro