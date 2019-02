André Ceciliano é eleito presidente da Alerj

O deputado André Ceciliano (PT) foi eleito (2) presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). Ele já exercia o cargo como interino desde novembro de 2017, após a prisão do então presidente Jorge Picciani (MDB) na Operação Cadeia Velha, e comandou a sessão de posse dos deputados eleitos.

Não houve disputa, já que o pleito ocorreu com chapa única, depois que Márcio Pacheco (PSC) desistiu de concorrer à presidência da casa por sido convidado para ser líder do governo no parlamento.

A sessão foi presidida pelo deputado Carlos Minc, auxiliado por Marcos Miller como secretário. O resultado foi 49 votos sim pela eleição da chapa de Ceciliano, sete não e oito abstenções.

Estavam ausentes apenas os seis deputados eleitos que estão presos. Apesar de eles não terem tomado posse , os nomes continuam constando nos painéis da casa.

Transparência e diálogo

A chapa eleita recebeu o nome de Arrumação e é composta, além de Ceciliano como presidente, por Jair Bittencourt (PP) como 1º vice-presidente; Renato Cozzolino como (PRP) 2° vice-presidente; Tia Ju (PRB) 3° vice-presidente; Filipe Soares (DEM) 4º vice-presidente; Marcos Muller (PHS) como 1º secretário; Samuel Malafaia (DEM) 2º secretário; Marina (PMB) de 3ª secretária; Chico Machado (PSD) 4º secretário; Franciane Mota (MDB) como 1ª vogal; Dr. Deodalto (DEM) 2º vogal; Valdeci da Saúde (PHS) 3º vogal; e Márcio Canella (MDB) como 4º vogal.

No discurso de posse, Ceciliano garantiu que vai conduzir os trabalhos com transparência e diálogo. “É urgente resgatar a imagem do Parlamento. Disso depende a democracia”, enfatizou, lembrando que assumiu a presidência interina da casa em meio à maior crise política e econômica da história do estado.

“Nós, deputados, não fugimos ao chamado ‘olho do furacão’. Em meio a denúncias de corrupção, sentimos na pele o descrédito da população. Mas, foi preciso seguir em frente”, disse. Ceciliano afirmou que dará mais transparência para a Alerj e promoverá medidas par ampliar a participação social, além de colocar a TV Alerj em canal aberto ainda este ano.

“Vamos dar continuidade ao aperfeiçoamento do acesso a todas as informações internas da Casa, através do Portal da Transparência. Vamos implantar o Parlamento Digital, um conjunto de ferramentas digitais necessárias para que possamos praticar uma política moderna, com a população sugerindo projetos e opinando sobre os matérias que tramitam na Casa. Além disso, vamos permitir que as audiências públicas sejam transmitidas também pela Internet, interagindo com os internautas, assim como o laboratório Hacker da Câmara Federal”.

Presos

Em entrevista coletiva, Ceciliano informou que a Mesa Diretora vai se reunir na próxima semana para decidir sobre os deputados presos.

“A gente está tentando uma reunião na -feira com o TRF2 para conversar, tirar algumas dúvidas. A gente vai que encarar essa decisão, então a gente possivelmente reúne a mesa na -feira. A gente tem um compromisso que precisa ser encarado, não vamos deixar mais para a frente”.

Ele disse ser favorável a dar posse, mas não pagar salário nem disponibilizar gabinete. Porém, essa é uma decisão colegiada, que não cabe unicamente a ele.