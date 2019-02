A Senhoras da Igreja Quadrangular do Jardim Esperança em Três Lagoas-MS, reuniram-se para comemorar os 72 anos de vida da irmã e Pastora Matilde Machado Valente. O acontecimento deu-se na Pastelaria da Rua Delcina Rosa, localizada na Vila São Jose no bairro Santa Terezinha. Matilde é viúva do saudoso Pastor Adão Machado Valente e tem filhos e filhas. As irmãs da Igreja do Evangelho Quadrangular do Jardim Esperança parabeniza-a pelo aniversário.