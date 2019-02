SERVIÇOS GRATUITOS: Carreta da Justiça atende  população de Figueirão nesta semana

Assuntos criminais e cíveis podem ser resolvidos gratuitamente

3 FEV 2019 – Por GLAUCEA VACCARI – 15h:47 – Correio do Estado

Carreta ficará em Figueirão até dia 8 de fevereiro – Divulgação Moradores de Figueirão poderão tratar de assuntos judiciais de forma gratuita a partir desta segunda-feira (4), na Carreta da Justiça, que ficará no município até a sexta-feira (8). Todos os serviços são gratuitos.

Entre os serviços oferecidos pelo Poder Judiciário na Carreta estão ações de reconhecimento de união estável ou conversão em casamento, pensão alimentícia, conversão de separação judicial em divórcio, reconhecimento e investigação de paternidade, entre outros

Também podem procurar a equipe que responde pela Carreta pessoas que necessitam de esclarecimentos a respeito de outros serviços prestados pelo Poder Judiciário, bem como agendamentos para os processos que tramitam na comarca sede.

Depois de Figueirão, as próximas comarcas a receberem os serviços da Carreta no primeiro semestre serão Rochedo (18 a 22/02), Corguinho (25/02 a 01/03), Tacuru (11 a 15/03), Paranhos (18 a 22/03), Aral Moreira (08 a 12/04), Antônio João (06 a 10/05), Caracol (13 a 17/05), Guia Lopes da Laguna (20 a 24/05), Bodoquena (03 a 07/06) e Ladário (10 a 14/06).

A Carreta faz parte do programa Judiciário em Movimento e tem jurisdição em todo o Estado e competência para apreciar e julgar todas as ações de natureza cível, criminal e juizados especiais distribuídas durante suas jornadas, assim como atuar em mutirões processuais, inclusive em processos do Tribunal do Júri.