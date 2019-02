Após temperaturas recordes em janeiro, onda de calor deve diminuir em fevereiro

Temperaturas continuam altas, mas dentro da média para o mês, diz Inmet

3 FEV 2019 – Por GLAUCEA VACCARI, COM AGÊNCIA BRASIL – 16h:32 – Correio do Estado

Calor continua, mas em menor intensidade – Álvaro Rezende / Correio do Estado

Altas temperaturas que tem sido registradas neste verão e que fizeram o mês de janeiro ser o mais quente dos últimos 15 anos em Mato Grosso do Sul, com temperaturas ultrapassando os 41°C, a onda de calor deve diminuir em fevereiro. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os fatores que levaram à elevação da temperatura no mês passado, especialmente nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, perderão influência e as próximas semanas devem ser marcadas por temperaturas altas, mas dentro das médias históricas.

Fevereiro também começou quente e três cidades do Estado ficaram entre as dez com maiores temperaturas do País no primeiro dia do mês. Porto Murtinho registrou a segunda maior temperatura entre as cidades brasileiras, com 40,9°C, Três Lagoas a terceira, com 40,2°C e Bela Vista a quinta, com 39,4°C.

Além do calorão, janeiro também foi atípico no que diz respeito as chuvas, que ficaram abaixo da média em pelo menos 40 cidades.

Segundo o meteorologista Mamedes Luiz Melo, do Inmet, o tempo quente que vinha do Sul e que normalmente provocava chuvas na região. Entretanto, esse bloqueio tende a perder força neste fim de semana, facilitando as chuvas e, consequentemente, temperaturas mais amenas.

Apesar da diminuição da onda de calor, temperaturas continuam elevadas, acima dos 30°C em todo o Estado. Nesta semana, o tempo fica instável e as temperaturas caem, principalmente na terça-feira.

O sol deve predominar em todo o estado a partir de quarta-feira, quando as temperaturas voltam a subir. No entanto, o calor não deve ser atípico.