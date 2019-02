LIONATO Idoso cai em golpe do caixa eletrônico

ESTE Caso foi registrado na manhã de hoje em Campo Grande

3 FEV 2019 – Por DANIELLA ARRUDA – 14h:10 – Correio do Estado

Um idoso de 80 anos foi alvo de golpistas na manhã deste domingo (03), quando utilizava um caixa eletrônico de agência bancária situada na Avenida Afonso Pena, nas proximidades do Shopping Campo Grande.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a vítima tentava realizar uma operação quando seu cartão ficou preso no equipamento. No local havia mais três pessoas — dois homens e uma mulher — e nesse momento, a suposta cliente ofereceu ajuda, simulando ligar do próprio celular e falar com um funcionário do banco, fazendo perguntas à vítima, que informou inclusive a senha da conta bancária.

Ainda conforme relatado à polícia, posteriormente o funcionário do banco ligou para o idoso informando que foram realizadas transações na conta dele. O valor movimentado pelos golpistas na conta da vítima não foi divulgado. O caso foi registrado como estelionato na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro.