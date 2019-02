CONCURSO PRF: Candidatos evitam atrasos e chegam duas horas antes da prova

Seleção para policiais rodoviários da corporação soma 35 vagas em MS

3 FEV 2019 – Por ALINE OLIVEIRA E BRUNA AQUINO – 12h:37 – Correio do Estado

A prova objetiva e discursiva do concurso realizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), começa às 13h (horário Mato Grosso do Sul) e terá quatro horas e trinta minutos de duração, com oferta de 500 vagas pra o cargo de policial rodoviário, sendo 35 para Mato Grosso do Sul.

Os candidatos que realizarão prova em Campo Grande, em sua maioria, preferiram não correr riscos e chegaram duas horas antes, lotando a entrada da Uniderp, um dos locais de prova. Desde às 11h, o trânsito registrava lentidão na Avenida Ceará, nos dois sentidos.

Foi o caso de Waldemar Santana, 22 anos, morador na cidade de Ribeirão Preto (SP) que chegou ontem (2), em Campo Grande e já estava no local às 11h30. Ele conta que se preparou para a seleção por um ano e meio. “Estou bem confiante, porque estudei muito. Então os outros candidatos que se cuidem”, falou brincalhão.

Para a professora, Idienes Ferreira, 38 anos, chegar com antecedência no local de prova é garantir mais tranquilidade, no momento da prova. “Quero me sair bem e garantir uma das vagas. Por isso, estudei bastante e resolvi chegar mais cedo, para não correr nenhum risco”, pontua.

Sylmara Fardim, 32 anos, é policial civil e veio de Pernambuco participar da seleção. “Estou confiante, porque estudo para esse concurso há cinco anos. Acredito que nesta avaliação, o conteúdo será diferente dos anos anteriores, mas nada preocupante”, argumenta.

CERTAME

A organização do evento ainda não divulgou o número de inscritos por unidade federativa, mas, informou que no total foram confirmadas 129.152 inscrições em todo o país. A exigência para concorrer a seleção é possuir formação de nível superior (em qualquer área), carteira de habilitação “B” e cumprirá uma jornada semanal de 40 horas.

Atualmente, o salário oferecido é de R$ 9.931,57, já considerando o auxílio-alimentação de R$ 458. No entanto, já há um reajuste previsto para janeiro de 2019, quando os servidores passarão a receber R$ 10.357,88.

O policial rodoviário tem jornada de 40 horas semanais e realiza atividades de natureza policial envolvendo fiscalização, patrulhamento e policiamento ostensivo, atendimento e socorro às vítimas de acidentes rodoviários e demais atribuições relacionadas com a área operacional da PRF.