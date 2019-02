DEPAC: Usuário de drogas é golpeado no pescoço com vidro após furtar R$ 20

3 FEV 2019 – Por YARIMA MECCHI – 15h:31 – Correio do Estado

A travesti o encontrou na manhã de hoje (3) nas proximidades da antiga rodoviária e foi questioná-lo sobre o dinheiro. O jovem então teria dado um tapa na cara da travesti que revidou golpeando o mesmo com um pedaço de vidro no lado esquerdo da cervical e fugiu do local.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para o Pronto Socorro da Santa Casa. Ele estava na área vermelha, e não corria risco de morte.

Conforme o registro policial, a travesti foi encontrada pela polícia e confirmou que seria a autora do golpe no jovem de 20 anos. Ela foi presa e encaminhada para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro. O caso foi registrado como tentativa de homicídio.