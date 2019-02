Preço da gasolina tem terceira queda seguida em Campo Grande, segundo ANP

COMBUSTÍVEIS Redução foi superior a 2% em quatro semanas; diesel registrou alta

3 FEV 2019 – Por DANIELLA ARRUDA – 16h:03 – Correio do Estado

Preço médio fechou em R$ 3,921 nesta última semana – Álvaro Rezende / Arquivo / Correio do Estado Preço médio da gasolina comercializada ao consumidor campo-grandense apresentou a terceira queda seguida e fechou em R$ 3,921 nesta última semana, segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, do Gás Natural e dos Biocombustíveis (ANP). No comparativo das últimas quatro semanas, a redução é de -2,23%. Já em relação à semana anterior (quando custava R$ 3,949), o recuo no preço médio é de -0,71%.

Quando considerada a média praticada no Estado, o levantamento da ANP também apontou queda — de R$ 4,068 para R$ 4,005 em quatro semanas, ou redução de -1,55%. Na comparação com a semana anterior (R$ 4,025), o litro do combustível ficou 0,50% mais barato.

A tendência de queda dos preços médios dos combustíveis no mais recente levantamento da ANP (que considera o período de 27 de janeiro até ontem, 2 de fevereiro) foi observada na mesma semana em que a Petrobras reduziu o valor da gasolina nas refinarias em R$ 0,03 (ou cerca de 2,29%), seguindo política de preços da estatal que ajusta os preços quase diariamente, com o objetivo de acompanhar as cotações internacionais.

OUTROS COMBUSTÍVEIS

Seguindo trajetória inversa, o diesel voltou a subir na Capital e terminou a semana em R$ 3,481 o litro, alta de 2,08% em relação à semana anterior, quando custava em média R$ 3,410. Apesar da elevação, no acumulado de quatro semanas houve pequeno recuo de preços no combustível, de -0,26%.

No Estado, o preço médio do diesel também acelerou, passando de R$ 3,460 para R$ 3,508, alta de 0,43%. Em quatro semanas, o combustível ficou 1,39% mais caro em MS.

Já o preço do etanol nas bombas dos postos campo-grandenses terminou a semana em R$ 3,257 por litro, ligeira alta (+0,06%) em relação à semana anterior, quando custava R$ 3,255. No intervalo de quatro semanas, o biocombustível acumula queda de -0,43% no preço.

Em Mato Grosso do Sul, o etanol manteve estabilidade e ficou em R$ 3,324 na última semana, mesmo patamar do período anterior. No comparativo das últimas quatro semanas, houve redução de -0,38% na média de preço. (Com informações G1)