ENERGIA SUSTENTÁVEL: Comércio de MS é setor que mais utiliza energia fotovoltaica

Mais de 30% dos microgeradores cadastrados são de empresas

3 FEV 2019 – Por ALINE OLIVEIRA – 09h:55 – Correio do Estado

Levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisa da Fecomércio (IPF-MS), comprova que 30% dos consumidores que utilizam microgeração de energia elétrica renovável – energia solar fotovoltaica – são cadastrados como estabelecimentos comerciais, somando 86 clientes.

Na avaliação do presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Mato Grosso do Sul (Fecomércio/MS), Edison Araújo, a utilização do sistema fotovoltaico é necessária, por reduzir os custos, aumentar a competitividade e agregar valor no quesito ambiental.

“Essa é uma realidade e significa que o comércio está preocupado com custos, mas também com a questão ambiental. Os clientes já observam quais empresas que se preocupam de fato com o uso sustentável de energia e isso agrega valor à marca”.

As empresas podem buscar linhas de financiamento para se inserir na microgeração por meio do FCO (Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste), por exemplo. “Só para 2019 são mais de R$ 337 milhões nesta linha”, lembra a economista do IPF-MS, Daniela Dias.

Outro incentivo é a isenção do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) sobre o excedente produzido por meio da microgeração, para consumidores residenciais, comerciais e de empreendimentos rurais de Mato Grosso do Sul, por meio da adesão do governo do Estado ao Convênio ICMS 16/2015 do Confaz.

*Com informações da Assessoria de Comunicação