Campo Grande MS: Ritmos brasileiros, rock e jazz animam as noites desta semana na Morada dos Baís

Banda On The Road (Foto: Divulgação/Sesc MS)

Nesta semana, ritmos brasileiros, rock, jazz e música autoral vão animar as noites musicais no Sesc Morada dos Baís, em Campo Grande. As apresentações começam na quinta-feira e são abertas ao público.

Na quarta-feira (6), a música fica por conta do sambista campo-grandense Cristian Oliver. O músico tem passagem por grupos de pagode e pela escola de samba Unidos da Vila Carvalho.

Na quinta-feira (7) a noite será de MPB, Jazz e Bossa Nova com Luciana Fisher. A cantora, que tem mais de 20 anos de estrada, também é regente de coral e tem dois CDs gravados.

Na sexta-feira (8), a cantora e compositora Marta Cel apresenta repertório influenciado por Soul Music e Samba Rock. A cantora também acrescenta ritmos brasileiros, como o samba.

Para encerrar a semana, no sábado (9), quem gosta de rock clássico pode aproveitar a noite com a banda “On The Road”. No repertório, músicas que marcaram época, desde a década de 1950.

O Sesc Morada dos Baís está localizado na avenida Noroeste, 5140. O espaço bistrô é aberto às 18h30 e as apresentações musicais começam às 20 horas com entrada franca.

