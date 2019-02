Simone agora é a She Ra Pantaneira no Senado

A origem – O Ministério Público Federal foi contra o pedido e avaliou que Puccinelli – que mora em um apartamento no Jardim dos Estados – ainda tem condições de zelar pelos seus débitos. A Justiça concordou.

Teto das licitações – Depois de Mato Grosso do Sul ter lei com um teto próprio para as licitações, considerado inválida pelo TCE, os valores, finalmente, estão em harmonia com o que é estabelecido pelo governo federal.

Tudo em ordem – No ano passado, o então presidente Michel Temer publicou decreto aumentando os valores e, desta forma, atingiu os índices que a lei de MS mandava praticar. Com a mudança, o governador Reinaldo Azambuja revogou o decreto com os valores das modalidades licitatórias.

Ruim e pior – Antes da votação para presidência do Senado, Simone Tebet (MDB) dividiu os dois nomes mais fortes como “ruim” e “pior”. Na avaliação dela, ter Renan Calheiros (MDB) é perpetuar o mais do mesmo e escolher Davi Alcolumbre (DEM) é como carimbar a hegemonia do Democratas no Congresso, já que Rodrigo Maia leva a Câmara dos Deputados. “Não temos as melhores alternativas, basta perguntar nas ruas”, atacou.

Musa – Simone Tebet agora é a musa guerreira do Senado, assediada por jornalistas, foi a principal figura da sexta-feira em Brasília. Do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, o elogio foi rasgado. “Ela saiu muito mais forte do que entrou”.

Melhor amigo – Dentre todos os contatos feitos durante a tentativa de fazer vingar sua candidatura à presidência do Senado, a relação com o cearense Tasso Jereissat (PSDB) foi a que saiu mais fortalecida. “Conversamos por mais de 10 horas nesses últimos dias”, contabilizou.

Rival barra pesada – E apesar de ver a presidência longe, Simone terminou a batalha aparentemente realizada. “Já estou satisfeitíssima de ter enfraquecido a candidatura de Renan. Pela primeira, o processo foi democrático no Senado”.

Torre – A Prefeitura firmou contrato a Imagetech Tecnologia em informática para gerar sinal de internet para diversas unidades da administração municipal. O serviço vai chegar às escolas, Ceinfs (Centros de Educação Infantil), unidades de saúde e, inclusive, ao Autódromo Municipal que até então estava desconectado.

Sala de aula – A empresa vai instalar uma torre de 36 metros, entre a UBSF (Unidades Básicas da Família) do Jardim Noroeste e o Autódromo. Para instalar a infraestrutura, a empresa vai receber R$ 29.750. Segundo a Prefeitura, a maior parte das unidades beneficiadas serão escolas, entre elas as municipais Rachid Saldanha Derzi, Ione Catarina, Irma Edith Coelho e a escola rural Leovegildo de Melo.

