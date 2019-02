23 anos depois, Zeca do PT não superou trauma

Bola cheia – O prefeito Marquinhos Trad reservou alguns minutos do seu discurso ontem, no lançamento do calendário esportivo 2019, para elogiar o presidente da Fundação de Esportes da cidade, Rodrigo Terra. Lembrou que seu nome para integrar a equipe foi sugestão do ex-prefeito de Corumbá, Paulo Duarte, e que tem tido “agradável surpresa” com o desempenho do assessor.

Canino – Durante a mesma solenidade de quinta-feira, o prefeito era o mais animado com o “Parcão”, que será montado no Parque do Sóter, especialmente, para quem quiser passear com os cachorros. “Vai ser show de bola, até você vai ter vontade de dizer au-au-au”, disse à jornalista.

Trauma – Derrotado nas últimas eleições, o ex-deputado federal Zeca do PT postou uma despedida ontem nas redes sociais e mostrou que não supera alguns traumas políticos da carreira. Na mensagem, lembrou da disputa para a prefeitura há 23 anos. “Disputei e ganhamos a Prefeitura da Capital em 1996”, deixando claro que não digeriu até hoje a derrota por 411 votos para o rival André Puccinelli.

G10 ataca – Assim que a chapa da Mesa Diretora da Assembleia de Mato Grosso do Sul é definida, como de fato foi, a articulação começa a ser em torno das indicações das comissões. A CCJR (Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final), principal grupo porque decide quais projetos serão votados em plenário, entra no alvo. João Henrique Catan (PR), deputado eleito em 2018, seria a indicação de seu grupo, o G10, para ocupar o espaço.

Pega na mentira – Nunca uma palestra rendeu tanto aqui em Campo Grande como a da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, realizada em 2013. Mais uma vez, a passagem dela pela cidade deu o que falar. O Jornal Folha de São Paulo lembrou que, durante o evento por aqui, ela se apresentou como mestre em educação e direito, apesar de não ter nenhum mestrado.

Só na Bíblia – Como justificativa, Damares disse que não precisa desse tipo de título acadêmico, porque é evangélica. “Diferentemente do mestre secular, que precisa ir a uma universidade para fazer mestrado, nas igrejas cristãs é chamado de mestre todo aquele que é dedicado ao ensino bíblico”

No ar – O procurador-geral de Justiça, Paulo dos Passos, abriu programinha de entrevistas criado pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul comemorando a recondução do cargo como candidato único, fato inédito por aqui. Outro ponto exposto por ele na edição que foi ao ar ontem, é a mudança da lei orgânica do MPMS que dá o direito ao promotor de justiça se candidatar para a Procuradoria-geral.

Desempate – Depois que Rio de Janeiro anunciou o reajuste do passe de ônibus para R$ 4,05, Campo Grande ficou melhor no ranking de capitais brasileiras de tarifas mais caras do país. Até o ano passado, estava empatada com a capital fluminense no 11º lugar na, mas os cariocas avançaram para 10ª posição, enquanto nós estacionamos ao lado de João Pessoa (PB).

Tarde demais – Pouca gente sabia, mas a mulher tinha até 5 anos para solicitar salário-maternidade. Problema é que agora essa informação não vale para nada, porque Medida Provisória reduziu esse tempo para 180 dias, após o parto ou adoção.

Leveza – A solenidade de posse dos desembargadores João Maria Lós e Divoncir Maran como presidente e vice do Tribunal Regional Eleitoral foi marcada pela descontração. Presidindo a votação, o juiz Abrão Razuk propôs votação por aclamação, ouvindo dos dois colegas que “votam em si”. Na hora de promulgar o resultado, declarou a vitória de “Maria João Lós”, arrancando risadas dos pares. Logo, desfez o erro e a sessão, breve, teve continuidade.

