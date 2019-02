Privatização em SP pode beneficiar MS

Amigos paulistas – O governador paulista João Doria (PSDB) vai privatizar a Hidrovia Tietê-Paraná, e citou Mato Grosso do Sul como estado que se beneficiará com a decisão. “Poderemos levar carga do Brasil até o Uruguai, a Argentina, o Paraguai, fazendo a ligação desde o Mato Grosso do Sul até fronteira. Um modal muito mais econômico do que caminhões”, disse ontem durante solenidade de anúncio das medidas.

Chegou chegando – O ex-superintendente da Policia Federal aqui no Estado, Luciano Flores, mas chegou no Paraná e já complicou a vida do desafeto preferido. Melou a saída do ex-presidente Lula para velório do irmão, alegando que a PF não teria condições de fazer a escolta.

Marun não – Ainda sobre a batalha pela presidência do Senado, Renan Calheiros (MDB-AL) voltou a atacar mais um sul-mato-grossense em busca da candidatura pelo MDB. Na disputa direta com Simone Tebet, disse que só não vai procurar duas pessoas para pedir apoio. “Só há duas pessoas do governo que eu não vou procurar: o Quintão, que ainda não tem cargo, e o Marun, que está em Itaipu”, disse. Um dia antes, Marun já havia o chamado de “boquirroto e falastrão”.

Fim de sigilo – Medida Provisória para reduzir fraudes no INSS complicou consideravelmente o processo de concessão de benefícios para idosos de baixa renda e pessoas com deficiência. Agora eles terão de abrir mão do sigilo bancário se quiserem receber o benefício de um salário mínimo.

Orações – Ontem, Mansour Karmouche, presidente da OAB-MS, quebrou o protocolo na posse da nova direção do TJMS e pediu um minuto de reflexão e orações para as famílias das vítimas e de quem está atuando nos resgates tentando salvar vidas em Brumadinho.

Acesso restrito – O Tribunal de Justiça estabelece regras de visitação sob alegação de aproximar o cidadão não só do TJ, mas do Fórum de Campo Grande e do Centro Integrado de Justiça. Mas para grupos entre 10 e 50 pessoas, o agendamento tem de ser feito com 25 dias de antecedência.

Propaganda – A principal alegação é “segurança institucional”. Visitar, só nas últimas sextas-feiras do mês, mas com supervisão de servidor que vai contar a história e falar dos serviços prestados. Vai ter até exibição de um vídeo institucional sobre as competências e os trabalhos realizados.

Faltas – O Governo de Mato Grosso do Sul alterou decreto sobre desconto quando houver falta de servidor. Agora, além do corte proporcional no salário, haverá desconto de tempo de serviço. Contudo, a medida não abrange às faltas regulares, como ida ao médico, tratamento de saúde, licença por casamento.

Descontos – Em um dos artigos do decreto editado em 2002, que trata sobre o controle de frequência dos servidores, existe autorização para secretários e chefes dos órgãos estaduais abonarem faltas que vão além dos motivos de saúde e casamento. Serão estas situações que, agora, farão com que o servidor perca a remuneração parcial do dia e também o desconto no tempo de serviço – fundamental para aposentadoria e promoções.

Mega privada -Depois de muito se falar sobre a proposta, finalmente a loteria será privatizada no Brasil. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, anunciou a venda todos os ativos que não fazem parte da atividade principal do banco: áreas de loterias, seguros, cartões e gestão de recursos.

Campo Grande News