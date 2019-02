Bernal X Olarte, o arranca rabo eterno

No fronte – A segunda-feira foi movimentada como poucas em Brasília e a imprensa nacional dá o mérito à sul-mato-grossense Simone Tebet (MDB). Na briga pela presidência do Senado, ela não para as articulações nem para almoçar.

Força – Nessa investida pesada, já conseguiu, pelo menos, um apoio de peso. Na semana passada se reuniu com Tasso Jereissati (PSDB) e, apesar dele ainda se colocar como pré-candidato à presidência, o cearense já disse que os tucanos vão apoiar o MDB, mas só se a candidata for Simone.

Inimigos mortais – O arranca rabo entre Alcides Bernal e Gilmar Olarte não tem fim. Até a sobre a proibição de advogar por causa de “calote” em ex-catadora de recicláveis, Bernal coloca a culpa no ex-vice prefeito.

Raivoso – “A Comissão de Ética da OAB-MS é formada por pessoas do mundo político, ligadas ao Gilmar Olarte, pessoas que estavam próxima ao Gilmar para fazer com que as pessoas tivessem raiva de mim. Mas o tempo é o senhor da razão e eu tenho fé em Deus”, alegou Bernal.

Difamação – O ex-prefeito parece mais indignado que nunca depois da decisão da OAB. “Esta é a história que venderam, que o prefeito de Campo Grande roubou a catadora. O papel aceita tudo”, reclamou, falando especificamente do papel utilizado por jornal impresso de Campo Grande.

Duas turmas – Ele garante que a campanha de difamação contra ele começou na campanha eleitoral e não terminou até hoje. Os responsáveis, segundo ele, são “a turma da lama e a turma do lixo”

Fura olho – Uma antiga fazenda de gado em Rosário Oeste, no Mato Grosso, tem usado como slogan uma afronta ao principal destino de ecoturismo sul-mato-grossense. O pacote na cachoeira da Serra Azul é vendido como “Mais que Bonito” e já ganhou mídia nacional espontânea graças a isso.

Semanal – Edição extra do Diário Oficial de Campo Grande trouxe decreto que coloca a adjunta da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo da Capital, Laura Miranda, como titular da pasta durante as férias regulamentares de Nilde Brun.

Relâmpago – O detalhe é que as férias da secretária vão desta segunda-feira (28) até sábado (2). A substituição ocorre sem aumento de despesas ao município.

Vacinado – Ao assinar o Termo de Ajustamento de Conduta que prevê, mediante várias restrições, o desfile de blocos de Carnaval na Esplanada Ferroviária, o prefeito Marquinhos Trad (PSD) deixou claro estar ciente das punições em caso de descumprir exigências do Ministério Público. “Como advogado, sei da importância de assinar um termo como este e suas consequências”, disse.

