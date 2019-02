Município sul-mato-grossense lidera ranking nacional do calor: 39,7ºC

Porto Murtinho fica às margens do Rio Paraguai. (Foto: Toninho Ruiz)

Mato Grosso do Sul foi o campeão nacional do calor ontem (dia 2). A maior temperatura registrada pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) no sábado foi em Porto Murtinho, a 431 km de Campo Grande.

O município sul-mato-grossense teve máxima de 39,7ºC. Localizada em Minas Gerais, Aracuai ficou em segundo no quesito valor extremo de maior temperatura: 39,4ºC.

Neste Verão 2019, o calor se espalha por Mato Grosso do Sul. Ontem, conforme o Inmet, a máxima alcançou 38,4ºC em Paranaíba e o calor também foi sentido com intensidade no município de Itaquiraí: 38,1ºC.

As altas temperaturas reproduzem neste começo de fevereiro como foram os dias de janeiro no Estado. O primeiro mês do ano registrou por sete vezes temperatura acima de 40ºC.

A previsão mostra que pelo menos até quarta-feira os efeitos de uma massa de ar quente continuem a influenciar o clima em todo o Estado.

