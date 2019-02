Previsão de alta de 30% nas vendas no Show Rural Coopavel

Fabricante prevê expansão de 30% nas vendas no Show Rural Coopavel

O otimismo com a retomada da economia em 2019 levou produtores às compras para renovação de frota de máquinas e implementos agrícolas no Show Rural Coopavel, que abriu suas portas nesta segunda-feira (4/2). Um dos fabricantes que aposta em bons resultados na exposição é a Landini Brasil, multinacional italiana com sede em Contagem (MG). A meta é ampliar em 30% os negócios encaminhados no Show Rural Coopavel em relação à edição de 2018.

Segundo o diretor da Landini Brasil, Ricardo Vianna, a empresa, que tem linha de modelos voltados à fruticultura, cultivo do café e horticultura, vem ampliando suas operações principalmente na região Sul do Brasil na área de plantio de videiras. Para 2019, explica Vianna, o foco é conquistar novos clientes no Brasil Central uma vez que a marca italiana também tem tratores de grande porte capazes de suprir as necessidades das lavouras que vêm ganhando o Cerrado e da lida na pecuária extensiva. “A Landini é uma empresa que trabalha com o conceito de economia e durabilidade. Nossos tratores consomem até 30% menos combustível do que os do mercado e têm ampla vida útil”, justifica.

A aposta em um modelo com menor consumo de combustível e alta durabilidade foi o que fez os irmãos Celso e Nelson Brandelero adquirirem dois tratores Landpower 175cv para a propriedade de 350 hectares localizada no município de Mariópolis (PR) em dezembro passado. O primeiro já foi entregue e o segundo deve chegar à propriedade até o final do mês, expectativa que levou a família até o estande da Landini na manhã desta segunda-feira. “É um trator mecânico, econômico e compacto. Ideal para nossa propriedade”, salientou Celso ao lado do filho Thiago, do irmão Nelson e do sobrinho Humberto.

A escolha, garantem eles, deu-se depois de verificarem o resultado do trator azul na fazenda do vizinho. “Ele comprou um Landini e colocou o modelo a trabalhar em uma área difícil onde os seus outros tratores não trabalhavam”, conta o administrador de empresas Thiago Brandelero, que foi até a propriedade do amigo testar o modelo antes do investimento da família. A expectativa é elevar a produtividades das áreas de soja, milho e feijão. Para completar o investimento, os quatro passeavam pelo Show Rural Coopavel em busca de uma nova plantadeira para acoplar ao trator.

Landini Brasil

A Landini, marca italiana com 135 anos de história, é uma empresa do grupo Argo Tractors, focada exclusivamente na produção de tratores agrícolas que atendem a diferentes perfis de clientes. A multinacional instalou-se no Brasil em 2013 e, atualmente, está em franca expansão da rede de concessionários.

Na foto: Celso Brandelero (de chapéu branco), Thiago, Nelson e Humberto (D)

Crédito Social: Carolina Jardine