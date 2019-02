Peixe celebra nova parceria de Carnaval em Salvador

O cantor e compositor Alexandre Peixe anuncia uma parceria inédita e que promete ser de muito sucesso. O artista baiano vai integrar o casting 2019 do Camarote Salvador, um dos mais requisitados e luxuosos do circuito Barra Ondina. Essa será a primeira vez que o cantor se apresenta no espaço. No repertório, para o show, estarão clássicos que marcam a história da Axé Music – inclusive composições suas – e músicas da carreira do cantor baiano. Em breve, Alexandre Peixe irá anunciar a agenda completa para a grande festa, que contará com apresentações também nos estados de Minas Gerais e São Paulo. “Entrar para o time do Camarote Salvador é como ser escalado para a Seleção Brasileira. Um camarote que é referência no mercado pela qualidade de serviços e pela animação do público, que realmente só sai de lá com o dia raiando! Pra mim é uma emoção muito grande!”, contou o cantor.

Fn | PIPA Com,.