Goalball feminino traz bronze para o Brasil em preparativo para Tóquio

O Brasil venceu os Estados Unidos por 4 a 3 no torneio, mas perdeu para a Turquia, por 5 a 2, e para o Japão, por 4 a 0. As turcas ficaram com o ouro ao vencer as japonesas por 3 a 0.

O torneio amistoso serviu de preparação para a equipe brasileira, que já está classificada para os Jogos Paralímpicos do ano que vem, na capital japonesa. O Brasil garantiu a vaga por ter chegado ao terceiro lugar do pódio no último campeonato mundial da modalidade, no ano passado.

O técnico da equipe, Dailton Nascimento, disse que o contato com seleções fortes como a Turquia e os Estados Unidos enriquece a preparação para 2020. “Realizar grandes jogos com seleções de ponta nos deixa mais motivados para trabalhar com referências muito positivas na caminhada para realizar uma grande Paralimpíada”, afirmou Nascimento.

Em entrevista à Agência Brasil no mês passado, a atleta Ana Carolina Duarte disse que a competição também serviria como uma importante aclimatação, já que o Japão oferece clima, fuso horário e alimentação bem diferentes do Brasil. “A gente lembra de países em que a distância de fuso horário não era tão grande e, mesmo assim, houve diferença no nosso desempenho.”

As atletas brasileiras agora seguem a preparação em suas cidades até março, quando um treino de equipe deve reunir toda a seleção entre os dias 7 e 15, no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo. O principal compromisso da seleção neste ano é o Parapan de Lima, que começa em 23 de agosto.