Paulo Corrêa e Reinaldo Azambuja abrem trabalhos na Assembleia Legislativa de MS

O novo presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Paulo Corrêa, e o governador Reinaldo Azambuja participaram nesta segunda-feira da sessão solene que abriu os trabalhos da Casa de Leis com a instalação da 1º Sessão Legislativa da 11ª Legislatura.

Eleito presidente da Casa no último dia 01 de fevereiro, ao abrir a primeira sessão legislativa Paulo Corrêa voltou a afirmar a importância da união entre os poderes e a pluralidade da chapa eleita para a mesa diretora, composta por diversos partidos, o que segundo ele, vai possibilitar uma discussão democrática dentro da Casa de Leis.

“Essa Casa de Leis não é de um deputado só, é de 24 deputados, que vão gerir o Poder Legislativo”, disse, destacando que ainda essa semana a Assembleia inicia a discussão de projetos importantes para o Estado.

Em seu discurso, Paulo Corrêa agradeceu a presença do Governador do Estado, afirmando que “quando o que está em questão é o futuro de Mato Grosso do Sul, as dificuldades do presente instigam ainda mais o espírito público e a disposição ética que devem irmanar Executivo, Legislativo e Judiciário pela superação dos desafios”, pontuou.

Já o Governador Reinaldo Azambuja, ao entregar a mensagem do Executivo à Assembleia, relembrou as decisões difíceis que teve que tomar em seus primeiros quatro anos de governo e que, graças à parceria com a Assembleia, foram decisivas para garantir a sobrevivência do Estado durante a Crise Econômica.

“Mesmo quando foi imprescindível tomar decisões difíceis, mas necessárias, essa Assembleia sempre se voltou o seu olhar à sustentabilidade do Estado e o equilíbrio das contas públicas, sem os quais não há governabilidade e avanço possíveis”, disse.

Ainda segundo ele, nos primeiros quatro anos alguns projetos foram prioridade. “Chegamos até aqui pelo mérito de priorizar uma gestão presente, responsável e transparente, que nos permitiu cumprir 86% dos compromissos assumidos com a população no plano de governo 2014”, destacou.

Também usaram a palavra durante a sessão solene de abertura dos trabalhos o líder do Governo na Assembleia, deputado Barbosinha (DEM) e os Marçal Filho (PSDB), Pedro Kemp (PT) e Gerson Claro (PP).

Na próxima terça-feira (05/02) a Assembleia inicia as sessões plenárias, que acontecem todas as terças, quartas e quintas feiras, a partir das 9h, no Plenário Julio Maia.