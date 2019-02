Velório de Wilton do Bandoneon emociona três-lagoenses

Foi enterrado na manhã desta segunda-feira (04), o músico Wilton do Bandoneon, que estava internado na UTI em coma induzido e faleceu no último sábado (03).

Wilton era muito conhecido na cidade e, no ano passado, juntamente com outros acordeonistas de Três Lagoas tocaram durante o enterro de Brancão, outro músico famoso, o qual completou um ano de morte no dia 31 de janeiro.

A morte de Wilton causou grande comoção entre os músicos, ‘baileiros’ e entre pessoas da sociedade, que usaram as redes sociais para lamentar a sua partida.

O velório emocionante reuniu muitos admiradores, que tocaram sucessos do chamamezeiro. A despedida dolorosa foi marcada por um lindo cortejo, seguido de muita música e emoção.