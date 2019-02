LIVE NO INSTAGRAM COM O CASAL THAMMY E ANDRESSA MIRANDA

Hoje dia 04, a partir das 21h, o casal Thammy e Andressa Miranda farão uma sessão live no instagram para explicar todos os detalhes do processo de Fertilização in vitro (FIV) e porque optaram em ter seu primeiro filho nos Estados Unidos. O bate papo com o público vai contar também com o especialista em reprodução assistida, Dr. Armando Hernandez-Rey, diretor clínico da Conceptions Florida, responsável pelo tratamento de fertilização e com o fundador do programa Ser Mamãe em Miami, o pediatra Wladimir Lorentz.

A transmissão vai ocorrer através dos perfis @thammymiranda e @sermamaeemmiami

Sobre o pediatra Wladimir Lorentz

Conhecido como “O pediatra de Miami”, o brasileiro Wladimir Lorentz está nos Estados Unidos há 34 anos. É graduado em Bioquímica na Universidade de Michigan e Medicina na Tulane University School of Medicine, em New Orleans, com bolsa de estudos por mérito. Atualmente, é proprietário da clínica Night and Day Pediatrics, com atendimento concierge 24 horas que atende famílias visitando o Sul da Florida. O serviço em domicílio foi elaborado especialmente para o atendimento de pacientes internacionais, que muitas vezes não conhecem a cidade e preferem atendimento em seus lares. Localizada em um elegante edifício entre duas importantes vias de Miami, a Clínica permite fácil acesso.

Sobre Ser Mamãe em Miami

Ser Mamãe em Miami é um serviço completo de obstetrícia, reprodução assistida e pediatria para famílias que desejam ter seus filhos nos Estados Unidos. Criado em 2015 pelo médico pediatra Dr. Wladimir Lorentz, nasceu do seu desejo de prover um serviço de saúde internacional para gestantes de todos os lugares em buscavam serviços médicos disponíveis nos Estados Unidos, por serem referência em qualidade e excelência no atendimento, mas sofriam com as dificuldades e falta de informações.

Nos três primeiros anos de atuação, o programa Ser Mamãe em Miami já atendeu mais de 900 mamães de diversos lugares do mundo, em especial a América Latina. O programa oferece acesso aos melhores recursos hospitalares americanos, com médicos altamente especializados, de forma segura, transparente e respeitando as particularidades culturais de cada indivíduo. Garante também serviços integrados de saúde às futuras mamães, com apoio de clínicas especializadas, ambulatório e a infraestrutura completa do Mercy Miami Hospital, que realiza cerca de 1400 partos por ano

Para mais informações, acesse: http://sermamaeemmiami.com/ ou envie e-mail para info@sermamaeemmiami.com.

Sobre o Dr. Armando Hernandez– Rey

O Dr. Armando Hernandez– Rey é graduado em medicina, fez a residência em obstetrícia e ginecologia no Jackson Memorial Hospital, pela Universidade de Miami, e é especializado em endocrinologia reprodutiva e infertilidade. Proprietário e diretor médico da Clínica de fertilização, Conceptions Florida, localizada em Miami, o profissional é certificado pelo Conselho Americano de Obstetrícia e Ginecologia e também qualificado em Cirurgia.

Dr. Hernandez-Rey possui grande experiência no tratamento de pacientes com síndrome dos ovários policísticos (SOP), perda recorrente da gravidez (aborto espontâneo) e endometriose grave. Atua em casos que buscam preservar a fertilidade (congelamento de ovos) em pacientes que desejam atrasar a gravidez por razões pessoais ou médicas, incluindo o câncer.

Sobre a Conceptions Florida

Localizada em Miami, a Conceptions Florida atende pacientes americanos e de diversos países de todo o mundo, incluindo o Brasil e em busca da realização do sonho de formar suas famílias. Á frente da Clínica estão os profissionais renomados, Dr. Armando Hernandez-Rey, a Dra. Karipcin e a Dra Jessica Bauer todos com profunda experiência na área de reprodução assistida.

A Clínica é o único laboratório na Flórida a oferecer a tecnologia de fertilização LifeAire, método que provou aumentar as taxas de gravidez em até 15% e diminuir as taxas de aborto espontâneo. O LifeAire está disponível em apenas algumas Clínicas de Fertilização nos Estados Unidos e ainda não é oferecido na América Latina.

Atuação em uma gama completa de tratamentos disponíveis de infertilidade feminina e masculina, incluindo fertilização in vitro, inseminação intrauterina (IUI), testes genéticos, mães de aluguel, congelamento de ovos (criopreservação), doação de óvulos e espermatozóides e cirurgia robótica. Dr. Hernandez-Rey também realiza cirurgias minimamente invasivas com tempo de recuperação rápidos e cicatrizes mínimas, e que muitas vezes são também alternativas para tratamentos avançados, como a fertilização in vitro.