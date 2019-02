Correios lança 1ª emissão filatélica de 2019

A primeira emissão filatélica de 2019 será lançada nesta segunda-feira (4). O selo comemorativo é um tributo ao centenário do nascimento do Professor Fernando Figueira, médico e catedrático, que deixou como herança um dos maiores legados da medicina brasileira e uma lição de vida dedicada aos princípios da solidariedade, fraternidade e respeito aos mais carentes, assim como uma imensa dedicação ao ensino e à produção científica.

Autor de seis livros e mais de 100 trabalhos relacionados à saúde, Figueira também foi idealizador de diversas ações voltadas às políticas públicas, sempre visando o bem estar da população. Suas atitudes o levaram a receber diversos prêmios e homenagens, entre as principais, a Medalha Nacional da Ordem do Mérito Médico.

Nascido em 4 de fevereiro de 1919, em Figueira da Foz, Portugal, com poucos meses de idade mudou-se para o Recife (PE) com os pais, Joaquim Figueira e Maria Alice Pedrosa dos Santos Figueira. Na capital pernambucana, se formou em medicina em 1940, quando iniciou sua vida profissional como clínico geral em Quebrangulo, interior de Alagoas. Em 1948, foi médico do Hospital das Clínicas e Assistente da Cadeira de Clínica Pediátrica na Universidade de São Paulo (USP). Após nove anos, voltou ao Recife obtendo com distinção a Livre Docência.

Nos anos seguintes, adquiriu experiência profissional como Professor Visitante nos Estados Unidos, México e Paris. Em 1960, assumiu a Cátedra da disciplina de Pediatria da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e em seguida o cargo de Professor Titular da Faculdade de Ciências Médicas. No mesmo ano, liderou um grupo de médicos, empresários e os irmãos, Antônio e Manoel Figueira, na construção do Instituto de Medicina Infantil de Pernambuco (IMIP), atual Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira, obra que foi seu ideário e objetivo maior.

Foi secretário de Saúde de Pernambuco no governo de Eraldo Gueiros, entre 1971 e 1975. Pioneiramente, formulou o primeiro Código Sanitário do Estado de Pernambuco e editou, em 1974, o primeiro documento oficial no Brasil de política pública de incentivo ao aleitamento materno. Atuou também na criação do Laboratório Central de Pernambuco (LACEN), do Centro de Oncologia da Faculdade de Ciências Médicas (CEON) e da Academia Pernambucana de Medicina, entre muitas outras instituições.

Emissão comemorativa – O selo apresenta a foto de Figueira em destaque, captada por Severino Ferreira de Lima Filho. Logo abaixo, a reprodução do atual Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira, sua mais grandiosa obra e a materialização de ideias mais importantes que compunham seu pensamento. A tiragem é de 300 mil selos, com valor de R$1,95 cada selo. As peças estarão disponíveis nas agências de todo o país e também na loja virtual.

Fn | Assessoria de Imprensa dos Correios