RELATÓRIO APONTA QUE EXPLORAÇÃO DO BLOCO DE PEROBA É A MAIS PROMISSORA DO MUNDO

A Petrobrás perdeu entre 2014 e 2018 cerca de 39% de suas reservas provadas de acordo com os critérios da Society of Petroleum Engineers (SPE). O dado coloca em evidência o desafio da empresa em fazer novas descobertas nos próximos anos para recompor os seus volumes. Mas uma recente aquisição da companhia pode trazer bons resultados neste sentido. Trata-se do bloco de Peroba, no pré-sal da Bacia de Santos, que teve sua perfuração iniciada em outubro do ano passado. Um relatório produzido pela Wood Mackenzie coloca a área no primeiro lugar em um raking de ativos potenciais em todo o mundo. De acordo com a consultoria, se o poço do bloco for bem-sucedido, a Petrobrás e suas parceiras BP e CNODC provavelmente terão em mãos “uma descoberta muito significativa”, com volume estimados em mais de 5 bilhões de barris de óleo equivalente. “As Américas receberão muita atenção este ano. Os players da América Latina respondem por um terço das grandes e gigantes perspectivas mundiais programadas para a perfuração em 2019”, afirmou o vice-presidente de exploração global da Wood Mackenzie, Andrew Latham. LEIA A MATÉRIA COMPLETA NO NOSSO SITE.