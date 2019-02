Em edição especial pré-Carnaval, Fair&Sale reúne 100 expositores com programação infantil, em São Paulo

São Paulo, fevereiro de 2019 – Para aquecer os ânimos de carnaval, a Praça Cidade de Milão, em São Paulo, recebe no dia 10 de fevereiro, das 10h às 18h, a Fair&Sale, reduto de empreendedorismo criativo, que em sua edição Pré-Carnaval, traz uma curadoria caprichada de 100 expositores envoltos a negócios criativos, além de programação gratuita especial de carnaval destinada às crianças.

Localizada próxima ao Parque Ibirapuera, a Praça recebe, desde junho de 2018, edições mensais da F&S, a fim de promover empreendedorismo, cultura e ocupação e preservação de espaços públicos da cidade – o evento já transitou por bairros como Moema e Pinheiros – por meio do incentivo ao trabalho feito à mão de nomes ligados à moda, design, beleza e bem-estar, papelaria e botânica, além de área gastronômica com food bikes e food trucks, atrações musicais e programação recheada de oficinas.

Para acompanhar o alto astral de carnaval, os organizadores prepararam atividades especiais para os pequenos. Logo de manhã, às 10h30, oficina de fantasias de carnaval, com Fantasia de Brincar (10 vagas); das 14h às 15h, apresentação da pernalta Helena Pano; por fim, entre 15h e 16h30, o Bloco Gente Miúda encerra com show que mistura ritmos brasileiros de carnaval e resgate de memórias infantis.

Além do incentivo ao empreendedorismo, a Feira traz a cada edição um projeto social ao evento e, nesse mês, é a vez da ONG Catland integrar o time de expositores. A organização se compromete a resgatar, cuidar e encaminhar gatos em situação de risco para adoção. No domingo, eles estarão presentes com uma seleção de produtos aos pets à venda.

Sobre a Fair&Sale

Curadoria de criativos cuja missão é promover o empreendedorismo. Desde maio de 2017, já realizou 18 edições da Fair&Sale em 4 endereços públicos de São Paulo com mais de 60 mil visitantes. Mais em www.instagram.com/fairesale

SERVIÇO

Fair&Sale – Edição especial Pré-Carnaval

Dia 10 de fevereiro, das 10h às 18h

Praça Cidade de Milão – Vila Nova Conceição (cruzamento entre as ruas República do Líbano, com a Quarto Centenário e Diogo Jácome)

Telefone: 3871-3030

Entrada gratuita