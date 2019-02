Leandro Sumar e Fabio Vitorino iniciam projetos em 2019

Dupla vai assinar consultório de dermatologia em Florianópolis

Os arquitetos Leandro Sumar e Fabio Vitorino, que participaram da última edição da CASACOR Itapema 2018, onde assinaram um mega espaço de 300m², já começaram os novos projetos para 2019. Em encontro na última semana, no Café do Hotel Majestic Palace, em Florianópolis a dupla se reuniu com o zagueiro Ebert Amâncio, conhecido como Betão, do Avaí e acertou detalhes do novo projeto que deve ser concluído entre março e abril. O jogador já teve passagens pelo Corinthians, Santos e Dinamo de Kiev, na Ucrânia e desde 2016 atua no clube da capital.

Fabio e Leandro assinarão um projeto para a esposa de Betão, Priscila Amâncio, Fisioterapeuta, com pós-graduação em Fisioterapia Dermato Funcional, um consultório com 40 m², em local privilegiado na capital catarinense, ao lado do Beira Mar Shopping, na Avenida Beira Mar. A dupla de arquitetos inicia as obras na segunda quinzena de fevereiro e tem previsão de conclusão para 45 dias. O espaço já tem nome, Priscila Amâncio Dermato Funcional e promete surpreender pelo design e bom gosto, característica no trabalho dos arquitetos.

FnSocial | Joyce Nogueira