Símbolo da nova política, Coronel David inicia mandato priorizando ética e transparência com população

David promete atuação junto ao presidente Jair Bolsonaro por um Brasil melhor, mais digno e sem corrupção

O deputado estadual Coronel David (PSL) participou na manhã desta segunda-feira (4) da solenidade de abertura da 1ª Sessão Legislativa da 11ª Legislatura da Casa de Leis de Mato Grosso do Sul. O evento que reuniu várias autoridades na sede do Palácio Guaicurus, incluindo o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) no Parque dos Poderes e marcou o início de uma nova etapa para Coronel David, onde aproveitou a oportunidade para reforçar o compromisso com a população através de um mandato ainda mais atuante e participativo.

“Nós vamos honrar cada voto confiado em meu nome, atuando em demandas essenciais como a segurança das nossas crianças combatendo a atuação silenciosa dos pedófilos que estão soltos e impunes, garantir mais segurança às mães e pais de família, sem esquecer obviamente da educação, saúde e outras frentes que também são prioridades em nosso mandato. Não vamos deixar de lado o trabalho ético, transparente junto ao nosso presidente Jair Bolsonaro, em busca de um Brasil melhor, mais digno e sem corrupção”, frisou Coronel David.

Nesta terça-feira (5) serão definidas as comissões, que têm o objetivo de discutir, analisar, votar e emitir parecer às matérias e proposições distribuídas pelo presidente da Casa de Leis. Também são responsáveis pelas audiências públicas com entidades organizadas da sociedade civil.

