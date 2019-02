Biombos fazem a diferença na concepção dos ambientes

Antes usados para delimitar espaços, criar ambientes privados ou simplesmente reduzir áreas muito grandes, os antigos biombos foram ressignificados e vieram com tudo nessa edição da CASACOR. Como peça chave de design e excelente elemento de decoração, os profissionais, abusando de materiais e estilos, usaram biombos das mais diversas formas. Com estampas divertidas, artísticas e elegantes, o elemento vem compor o conceito de cada um dos projetos que serão vistos a seguir, incorporando arte e design. CASACOR São Paulo 2018- Lavabo dos Encontros – Jean de Just. Neste projeto, a herança indígena brasileira é muito bem abordada pelo arquiteto francês. Utilizando-se de grafismos, cores vibrantes e cestarias, esse biombo em madeira é composto por azulejos modernistas pintados à mão. CASACOR São Paulo 2018. Casa da Árvore Renault – Suite Arquitetos. Mais um biombo em madeira, dessa vez, composto de maneira elegante ao fundo de uma parede em mármore e ilha gourmet em pedra. Sem visíveis barreiras físicas entre o living o jardim, é notória a intenção de integração do espaço com o verde. CASACOR Paraná 2018. Lounge Brasilidade – Vania Toledo Martins. Com decoração surpreendente e moderna, esse ambiente é definido também pela brasilidade. As paredes em taipa se fundem com o biombo em imbuia com palha. CASACOR Itapema 2018. Living e Jantar – Fernando Luiz Dal Bosco Aconchego e sofisticação. Essas são as palavras que expressam o tom desse ambiente inspirado em uma casa à beira mar. Aliando o conforto da madeira e o rústico das pedras naturais de cascalho, o lounge com biombo traz a sensação de fluidez e modernidade na contraposição dos elementos. CASACOR São Paulo 2018. Transtudio – Ricardo Abreu Borges. Transição de gênero: esse é o ponto de partida do espaço, que traz à tona os dilemas e conflitos que acompanham a pauta. Usando de elementos clássicos repaginados, o biombo espelhado com detalhes em dourado é o destaque do ambiente, assim como a cama despojada com base revestida em píton. CASACOR São Paulo 2018. Casa Arcos – Léo Shehtman Aqui se explora o paradigma entre o moderno e o pós-moderno. Em ambiente discretamente colorido, os tons mais sóbrios e os elementos geométricos servem de acessório para o contraponto irreverente: um grande biombo com estampa de peixe, próximo à cama de casal. CASACOR São Paulo 2018. Casa Arcos – Léo Shehtman Aqui se explora o paradigma entre o moderno e o pós-moderno. Em ambiente discretamente colorido, os tons mais sóbrios e os elementos geométricos servem de acessório para o contraponto irreverente: um grande biombo com estampa de peixe, próximo à cama de casal. CASACOR Peru 2018. Loft Industrial – Claudio Solari e Mónica Bazo. Esse ambiente aposta na tendência do teto colorido, além de investir nos elementos em azul que remetem ao aconchego e conforto. Destaque para o biombo em vidro transparente. CASACOR Rio de Janeiro 2018. Escritório da Estilista – Cristina Japiassú. Apostando em elementos naturais, este espaço apresenta traços jovens e românticos. A parede com revestimento em pedra, assim como os estofados feitos com tecidos de fibras naturais, criam uma composição rústica e chique exaltada pelo biombo em madeira. Sobre a CASACOR Empresa do Grupo Abril, a CASACOR é reconhecida como a maior e melhor mostra de arquitetura, design de interiores e paisagismo das Américas. O evento reúne anualmente prestigiados arquitetos, decoradores e paisagistas. Em 2019, serão 15 praças nacionais: São Paulo, Bahia, Brasília, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina (Florianópolis e Itapema) e Ribeirão Preto. A mostra acontece ainda em quatro praças internacionais: Bolívia, Estados Unidos, Paraguai e Peru.