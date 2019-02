Trupe DuNavô apresenta Irmãos Carreto no SESC Jundiaí com entrada gratuita!

Irmãos Carreto traz a divertida disputa de dois palhaços pelo carreto de recicláveis deixado pelo pai. Com muitas gargalhadas, esses irmãos apresentam um show de habilidades para definir quem será o grande o vencedor!

Trupe Dunavô apresenta Irmãos Carreto na Área de Convivência do SESC Jundiaí

Conhecida por apresentar espetáculos sensíveis e de muita qualidade, a Trupe DuNavô convida o público de Jundiaí e região para conhecer o seu mais novo espetáculo “Irmãos Carreto”. No dia 24 de Fevereiro de 2019 (domingo), às 17h30, o grupo se apresenta na Área de Convivência do SESC Jundiaí, com entrada gratuita.

O espetáculo trava um grande duelo de titãs entre dois palhaços que são irmãos. Uma grande e divertida disputa de habilidades, onde o vencedor fica com o maior bem da família: um carreto de materiais recicláveis herdado do pai.

Claudius (Renato Ribeiro) alega ser o mais habilidoso, inteligente e responsável para assumir esta missão. Enquanto Clóvis (Vinicius Ramos), aposta em sua velocidade, força, simpatia e sensibilidade para ganhar a freguesia e a oportunidade de comandar o carreto do pai.

A plateia é convidada a embarcar nessa disputa de forma alegre e divertida, rindo das trapalhadas desses dois irmãos que buscam superar um ao outro, para conquistar a tão sonhada herança do pai.

O espetáculo tem direção de Gis Pereira e Gabi Zanola (que faz parte do elenco dos Doutores da Alegria) e convida o público de todas as idades a passar pelo momento decisivo da vida de dois irmãos. Um espetáculo criativo que une acrobacias, ilusionismo e claro, muitas palhaçadas.

A montagem tem como referência vivências da Trupe DuNavô ao longo de sua pesquisa levando a linguagem do palhaço para as ruas.

Desde 2012 a Trupe DuNavô experienciou intervenções de palhaço pelas ruas da cidade de São Paulo onde viveu encontros com transeuntes, trabalhadores urbanos e moradores de rua, tendo sempre como foco descortinar os “seres invisíveis” da metrópole. Dessa experiência nasceram dois de seus espetáculos, o premiado “Refugo Urbano” e “O livro do Mundo Inteiro”.

Seguindo sua linha de pesquisa sobre a linguagem do palhaço e a rua, o espetáculo Irmãos Carreto é inspirado no universo dos catadores de materiais recicláveis, sucatas e andarilhos das grandes cidades. Figuras presentes no imaginário dos grandes centros urbanos, mas que muitas vezes passam despercebidos ou até desumanizados.

“A partir dessas vivências e pesquisas da interação do palhaço com o indivíduo comum, surge a vontade de humanizar a história de pessoas comuns, andarilhos de grandes centros urbanos, valorizando seu protagonismo, seus conflitos, suas dificuldades e até a sua alegria.” – comentam os integrantes da Trupe.

Para além disso, o espetáculo aborda um tema sensível para as crianças: como lidar com as frustrações e com as perdas da vida? E ainda explora a capacidade que temos de nos reinventar diante das dificuldades e as imposições que nos são dadas no dia a dia.

Ao abordar, de maneira delicada, temas não habituais a crianças e adolescentes, a Trupe DuNavô busca estabelecer uma conexão saudável com todo tipo de sentimento, possibilitando um olhar mais humano para o que a criança se deparará ao longo da vida, estimulando assim a construção de uma outra compreensão de mundo.

Através de uma delicada comicidade, o espetáculo joga luz sobre a importância de desenvolvermos nossos valores pessoais, a importância de nos percebermos e percebermos o outro para aprender a lidar com as diferenças, para melhor conviver em sociedade e acima de tudo, fala dos nossos ritos de passagem para a vida adulta.

Formada por Renato Ribeiro, Gis Pereira, Vinicius Ramos e Gabi Zanola, a Trupe DuNavô vem se destacando na cena do teatro infantil de São Paulo com espetáculos de alta qualidade.

Se você ainda não conhece o trabalho dessa divertidíssima trupe, se programe para participar desta apresentação. Mais informações acesse: www.facebook.com/DuNavo

Irmãos Carreto

Dois irmãos diante de um grande dilema deixado pelo pai no momento da partilha da herança da família. Duas personalidades muito distintas e um grande desafio: afinal, quem estaria pronto para se tornar o novo dono do Carreto que pertencera ao pai durante anos? Quem merece ficar com o Carreto? Claudius alega ser o mais habilidoso. Clóvis aposta em sua força. Os dois irmãos irão travar um verdadeiro duelo de titãs para decidir. Em meio a uma divertida disputa, esses dois palhaços irão dar um show de habilidades e trapalhadas.

Duração: 50 min

Quando: 24 de Fevereiro de 2019 – Domingo – Horários: 17h30

Onde: SESC Jundiaí – Área de Convivência – Av. Antônio Frederico Ozanan, 6600 – Jardim Botânico, Jundiaí – SP, 13214-206 – Tel: (11) 4583-4900

Classificação Livre

Entrada gratuita

