Kaneka investe em empresa de dispositivos médicos com sede nos EUA

TÓQUIO, 5 de fevereiro do ano 2019 – A Kaneka Corporation (Tóquio, Japão, presidente: Mamoru Kadokura) celebrou um contrato estratégico e de investimento com uma empresa de dispositivos médicos (“Empresa”) com sede nos EUA não divulgada. De acordo com esse contrato, a Kaneka fez um investimento em 18,5% das ações da Empresa e planeja iniciar as vendas como a distribuidora exclusiva dos produtos patenteados FFR da Empresa no Japão a partir de 2020. Com a inclusão dos produtos FFR da Empresa, a Kaneka espera que as vendas de dispositivos de diagnóstico excedam US$ 100 milhões até 2022, acelerando o desenvolvimento desse segmento de negócios da Kaneka dos EUA, Europa e Ásia, etc.

O FFR (Reserva de Fluxo Fracionada): um indicador do status de impedimento do fluxo sanguíneo causado por uma estenose coronária, foi usado para avaliar o melhor método terapêutico para doenças cardiovasculares isquêmicas * 1 como infarto do miocárdio. Ao usar o FFR, espera-se uma redução significativa em custos médicos ao medir-se o efeito fisiológico da estenose selecionando, com antecedência, o melhor tratamento. No Japão, após a revisão da remuneração médica de abril de 2018, incluiu-se a avaliação de isquemia funcional pré-operatória * 2. Devido a essa reforma legal, projeta-se que o tamanho do mercado para os produtos FFR se expanda substancialmente num futuro próximo.

Além desses produtos existentes para tratamentos intervencionais e intravasculares, incluindo cateteres de balão e bobinas embólicas, a Kaneka vai expandir seus negócios para incluir dispositivos médicos para diagnóstico, onde espera-se que o crescimento se dê com os produtos FFR utilizado a tecnologia de ponta da Empresa.

A Kaneka continua buscando parcerias para oportunidades de fusão e aquisição, bem como visa a atingir US$ 100 milhões em vendas no ramo de diagnóstico até 2022, proporcionando soluções que contribuem para que haja vidas saudáveis e cheias de energia em todo o mundo.

* 1 Doença cardiovascular isquêmica: uma doença na qual o fluxo sanguíneo está estagnado, por exemplo, a artéria coronária do coração se tornando mais estreita

* 2 Avaliação de isquemia funcional: avaliação de fluxo sanguíneo de maneira quantitativa, em vez de qualitativa, por exame de contraste

