Fuja da folia: com lagoa e reserva, Jureia é paraíso escondido em São Sebastião

Amarras Hotel é opção pet e gay friendly para quem busca tranquilidade, conforto e contato com a natureza neste Carnaval

Entre as mais de 30 praias de São Sebastião, a Juréia se destaca pela natureza exuberante. Sem infraestrutura turística, construções frente mar e quiosques, o bairro é uma reserva ambiental que serve como refúgio em meio aos movimentados vizinhos do litoral norte paulista.

Com areias brancas e fofas, a pequena praia de tombo têm ondas moderadas e é muito limpa. No lado esquerdo, uma lagoa rasa com água avermelhada oferece uma piscina natural para as famílias se refrescarem.

A falta de prédios e casas contribui para a preservação do local, que possui a vegetação abundante da mata Atlântica e é cercado por dois morros. A vista da Ilha Montão de Trigo no horizonte deixa o cenário ainda mais bonito.

Uma das poucas hospedagens neste paraíso, o Amarras Hotel, aberto em dezembro, é um hotel gay, pet e kids friendly, com 27 suítes, que foi projetado pelo arquiteto e designer Léo Shehtman.

De alto padrão, o hotel conta com uma ótima estrutura com piscina climatizada, jacuzzi, sauna, sala de jogos e serviço de bar. Seu restaurante, o Hannah Bistrô, também é aberto ao público e conduzido pelo estrelado Chef Flavio Miyamura, que recebeu muitos prêmios gastronômicos.

Opção perfeita para quem quer fugir da folia neste feriado de Carnaval, o Amarras Jureia Hotel oferece pacotes de 5 diárias a partir de R$ 3600,00 para duas pessoas, com café da manhã. Para informações sobre reservas, acessar o site www.amarras.com.br ou via central telefônica, no (12) 3867-1363 ou (12) 3867-2232.