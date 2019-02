Iluminação: aprenda a escolher as melhores opções para cada ambiente

Utilizar a luz certa ajuda a deixar os cômodos mais aconchegantes

Decorar a casa de acordo com o perfil e gosto pessoal de seus donos é o primeiro passo para conseguir criar uma estrutura que seja acolhedora e funcional ao mesmo tempo. Além dos móveis e demais objetos que irão compor cada um dos ambientes, existe um outro item fundamental: a iluminação. Muito mais do que lustres e lâmpadas, é importante eleger itens que sejam capazes de atender às funcionalidades necessárias para o dia a dia.

Como realizamos atividades distintas em cada um dos ambientes, é preciso criar com uma iluminação especificamente planejada para cada um deles. Fazer a escolha certa faz toda a diferença, tanto estética, quanto funcionalmente. Para ajudar nesta missão, o arquiteto da Etna, Edson Souza, preparou algumas dicas básicas. Sugestões de como explorar todos os recursos para iluminar cada cantinho da casa da melhor maneira possível. Confira!

Sala

Além de ser o cômodo onde o conforto, o estilo e a personalidade dos donos da casa ficam mais evidentes, a sala é o local onde costumam acontecer momentos de integração e descontarão, por isso a iluminação deve ser aconchegante. Vale tudo para conseguir criar uma atmosfera acolhedora. Uma boa dica é combinar diferentes fontes de luz indireta, como lanternas, lustre, abajures e luminárias. Já para destacar plantas, quadros e outros objetos decorativos, a melhor opção é utilizar lâmpadas dicroicas.

Cozinha

Como a cozinha precisa de bastante luz para evitar a fadiga e distorção da visão, é importante priorizar uma iluminação uniforme. Nas bancadas, opte por lâmpadas incandescentes ou halógenas. Mas você precisa considerar que além de maior consumo de energia, elas emitem muito calor. Por isso, se o jantar for servido no mesmo espaço, as luminárias suspensas podem ser uma boa pedida, desse que, a distância da fonte de luz para a mesa seja de aproximadamente um metro.

Quartos

Aqui, o principal é garantir que o local possa contar com luz natural. Quanto maior a incidência de sol pela manhã, maiores as chances de seu relógio biológico enviar estímulos para um despertar natural e energizado. Para manter o clima aconchegante no ambiente, ao cair da noite, a melhor alternativa é optar por uma iluminação indireta. Além de uma fonte central, luminárias e abajures posicionados juntos à cabeceira da cama dão um charme especial ao ambiente. Sem contar que são super úteis para quem gosta de ler antes de dormir ou mesmo no caso de precisar se levantar no meio da noite.

Banheiro

Tá aí um ambiente que, apesar de, geralmente, ser menor que os demais, precisa de uma atenção especial no quesito iluminação. Aqui, quanto mais claro, melhor. Por isso, o ideal é optar por lâmpadas de LED ou fluorescentes para o ponto central. Já a bancada, onde fica o espelho, merece pede ainda mais iluminação. Luzes diretas e mais potente são mais do que bem-vindas.

Escritório

Não há como negar que, neste espaço, o foco é a produtividade, justamente por esta razão, a iluminação precisa ser discreta e muito bem equilibrada para conseguir suprir todas as necessidades do local. De forma geral, o cômodo deve contar com uma luz indireta, mais intimista, propício para possíveis reuniões. Para o local onde fica o computador, o ideal é utilizar uma iluminação mais potente, a fim de evitar forçar a visão. O espaço onde são feitas as leituras pede um reforço de luz. Neste caso, uma fonte de luz secundária que esteja mais próxima, pode ser uma ótima pedida.

Lavanderia

Na lavanderia, a melhor alternativa é utilizar lâmpadas LED ou fluorescentes. Elas ajudam a identificar com facilidade possíveis manchas nas roupas e, graças a seu alto potencial de iluminação, facilitam manter a limpeza necessária ao ambiente.

Mariana Nunes